Departamento de Salud ofrecerá nuevo refuerzo de vacuna bivalente contra COVID-19

WHITE PLAINS.- A partir del viernes 16 de septiembre, el Departamento de Salud del condado de Westchester ofrecerá el refuerzo de la vacuna bivalente contra el COVID-19.

La nueva vacuna bivalente, que contiene partes de las cadenas Delta y Ómicron de COVID-19, está diseñada para brindar una mejor protección que los refuerzos anteriores contra el virus.

El Departamento de Salud tendrá disponible el refuerzo bivalente de Pfizer (para personas de 12 años y mayores) y el refuerzo bivalente de Moderna (para personas 18 años y mayores).

La U.S. Food and Drug Administration (FDA) ha ordenado al Departamento de Salud que ya no proporcione el refuerzo monovalente, sin embargo, todas las demás vacunas para todos los demás grupos de edad seguirán estando disponibles.

La vacuna bivalente solo está aprobada como refuerzo y solo se puede administrar dos meses después de su refuerzo anterior o su serie original de la vacuna contra el COVID-19.

El refuerzo bivalente estará disponible en la clínica del Departamento de Salud del Condado de Westchester, en 134 Court Street, White Plains.

Las clínicas de vacunas se llevan a cabo los viernes de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

El viernes 16 de septiembre estará disponible el refuerzo bivalente de 1:00 a 3:00 de la tarde.

Se requieren citas y no se aceptarán visitas sin cita previa, manifestaron las autoridades.

Para obtener más información o programar una cita, pueden visitar el sitio web del Departamento de Salud del condado de Westchester, en https://health.westchestergov.com/vaccine-information.