CT, líder nacional en velocidad de procesamiento de solicitudes y elegibilidad para Medicaid

HARTFORD.- El gobernador Ned Lamont aplaudió la publicación de un informe de los U.S. Centers for Medicare and Medicaid Services que clasifica a Connecticut entre los cuatro estados principales a nivel nacional, y el mejor de Nueva Inglaterra, en cuanto a la velocidad de procesamiento de solicitudes y elegibilidad de Medicaid.

El informe analiza el tiempo que les tomó a las agencias estatales de Medicaid y del Children’s Health Insurance Program (CHIP) realizar determinaciones finales para las personas que presentaron solicitudes para esos programas durante los primeros tres meses de 2022.

Encuentra que, en Connecticut, el 97% de estos las solicitudes se procesaron en 24 horas, solo por detrás de Maryland, Oklahoma y Nueva York.

En Connecticut, Medicaid y CHIP se conocen colectivamente como HUSKY Health y son administrados por el Departamento de Servicios Sociales (DSS).

El Departamento también administra el programa Covered Connecticut lanzado recientemente.

Las solicitudes para las múltiples opciones de cobertura de salud que se ofrecen en el Estado son manejadas por un sistema integrado operado conjuntamente por el DSS y Access Health CT, el mercado de seguros de salud del Estado.

Las solicitudes para estas opciones de cobertura se pueden enviar en línea en www.accesshealthct.com o llamando al 1-855-805-4325.

“Estamos orgullosos de que Connecticut ofrezca un punto de solicitud rápido y único para varias opciones importantes de cobertura de salud, no solo para Medicaid y el Children’s Health Insurance Program, conocidos en conjunto como HUSKY Health, sino también para los planes de salud calificados que se ofrecen a través de la Affordable Care Act (ACA) y el nuevo programa Covered Connecticut”, manifestó Lamont.

“Todas las familias y las personas necesitan una cobertura de salud altamente calificada, y animo a los residentes sin seguro a que se comuniquen con nuestro portal de solicitudes fácil de usar para obtener un servicio rápido y eficiente. Aplaudo a todos los empleados del Departamento de Servicios Sociales, Access Health CT y nuestros socios cuyo servicio está ayudando a los residentes de nuestro estado a inscribirse y recibir cobertura lo más rápido posible”, agregó el Gobernador.

El informe se centra en la cobertura de HUSKY Health para niños, padres, mujeres embarazadas y otros adultos menores de 65 años sin hijos menores.

Actualmente, alrededor de 897 mil personas en Connecticut están cubiertas por HUSKY A, B y D, y 102 mil 200 personas están cubiertas por planes de salud calificados que se ofrecen a través de Access Health CT.

Más información sobre estos servicios está disponible en la web www.ct.gov/husky y www.accesshealthct.com.