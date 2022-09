EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Reunión de dreamers

El sábado 10 de septiembre, la organización CT Students for a Dream (C4D) llevará a cabo una reunión estatal en la biblioteca pública New Haven, de 1:00 a 4:00 de la tarde, en 133 Elm Street, New Haven.

El propósito de la reunión es abordar temas relacionados con el comienzo del presente año escolar y prepararse para la sesión legislativa de 2023.

Durante esta reunión estatal, los dreamers hablarán sobre cómo han ganado sus campañas en el pasado y cómo llevan esos aprendizajes al futuro para las campañas actuales.

En las campañas actuales, los dreamers están luchando para ampliar el acceso a Medicaid HUSKY para los inmigrantes indocumentados y para eliminar los fondos de los policías en las escuelas.

Para registrarse y participar pueden ingresar a la web https://bit.ly/C4DSep22Statewide.

Inglés para culinarios

El centro comunitario Buiding One Community (B1C) brinda un curso virtual llamado “Inglés para culinarios”.

Las clases se brindarán los martes y jueves, de 9:30 a 11:30 de la mañana, del 13 de septiembre hasta el sábado 3 de noviembre. Consta de 22 sesiones.

De acuerdo con los promotores, las clases incluyen Servicio al Cliente para Culinarios. El nivel de inglés requerido es el nivel 2.

Los estudiantes que asistan al 70% de las clases recibirán un certificado de finalización.

Este curso incluye el vocabulario y la gramática en inglés necesarios para interactuar con éxito con colegas y clientes en la industria de alimentos, como restaurantes, establecimientos de comida rápida y banquetes.

Para registrarse, pueden ingresar a la web https://building1community.org/employ/skills-development-classes.

Diversión para niños con músico Kurt Gallagher

Los bebés, los niños pequeños y los niños en edad preescolar pueden divertirse moviéndose, riéndose y haciendo música mientras cantan, pisotean, aplauden y aletean junto con las canciones interactivas de Kurt Gallagher, los miércoles 14, 21 y 28 de septiembre, y 5 y 12 de octubre, a las 10:00 de la mañana, en la Biblioteca Pública de Port Chester-Rye Brook, en 1 Haseco Avenue, Port Chester.

De acuerdo con los promotores, si hace buen tiempo, puede llevar una silla, una manta o una toalla para sentarse. Si el clima es inclemente, el programa se llevará a cabo en la Sala de Niños.

Para mayor información, pueden llamar al 914-939-6710 y presione 3.

Este programa está patrocinado por The Friends of the Library.

Feria de escuelas secundarias

El miércoles 14 de septiembre, a partir de las 6:30 de la tarde, en la

Greenwich Catholic School, en 471 North Street, Greenwich, se llevará a cabo una Feria de escuelas secundarias.

De acuerdo con los organizadores, todos los estudiantes y padres de la escuela intermedia pueden asistir. Los asistentes pueden comenzar con el proceso de admisión a la escuela secundaria.

Más de 60 escuelas estarán representadas en el evento. La feria es gratuita y no es necesario registrarse.

Es organizada por la Whitby School, Greenwich Catholic y Moffly Media.

Clínica de vacunación gratuita

El Griffin Hospital y el Departamento de Salud Pública de Connecticut tendrán una clínica de vacunación contra el COVID-19 en el centro comunitario Spanish Community of Wallingford (SCOW), el miércoles 21 de septiembre, de 1:00 a 6:00 de la tarde, para todas las personas mayores de 6 meses.

De acuerdo con los organizadores, no se necesita cita.

Las personas pueden recibir la primera y segunda dosis, y vacunas de refuerzo.

SCOW se encuentra ubicado en 284 Washington Street, Wallingford.

Para mayor información, pueden llamar a SCOW al 203-265-5866.

Taller de desarrollo laboral

El miércoles 21 de septiembre, de 5:00 a 6:00 de la tarde, el centro comunitario Neighbors Link de Westchester y la Oficina para Nuevos Americanos del estado de Nueva York brindarán un taller virtual gratuito llamado “Taller de desarrollo laboral-Cómo prepararse para una entrevista”.

De acuerdo con los promotores, en el taller se hablará sobre las mejores prácticas para las entrevistas, incluyendo comunicación y las expectativas.

Los participantes también podrán descubrir herramientas de investigación para prepararse mejor para una entrevista.

Para registrarse, pueden llamar al 914-666-3410, extensión 138 o enviar un correo electrónico a [email protected].