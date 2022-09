Conductores de viajes compartidos protestan para pedir salarios y beneficios justos

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Los conductores de viajes compartidos y entregas de todo Connecticut se reunieron en New Haven, el miércoles pasado, para pedir salarios justos y beneficios para los trabajadores que conducen para aplicaciones como Uber y Lyft.

Los conductores y aliados formaron un mitin frente a la estación de trenes New Haven Union Station, y luego participaron en una caravana hacia el Ayuntamiento.

Posteriormente, los conductores y sus defensores hablaron sobre las condiciones que enfrentan los conductores de viajes compartidos y entregas, y la necesidad de reformar la industria.

Entre los que participaron en el mitin se encuentran la congresista federal Rosa DeLauro y el miembro del Consejo Legislativo de Hamden, Abdul Osmanu.

El mitin concluyo en el New Haven Green. Fue organizado por Connecticut Drivers United (CDU).

Los servicios de entrega y viajes compartidos constituyen un sector importante y de rápido crecimiento de la economía de Connecticut. Los conductores y trabajadores detrás de estas aplicaciones crean y mantienen el valor de las empresas de plataformas y brindan servicios esenciales de los que dependen los residentes de Connecticut. Sin embargo, estos trabajadores permanecen en gran medida desprotegidos por las leyes laborales y de empleo estatales o federales. Los conductores y trabajadores de Connecticut requieren mejoras en sus salarios y condiciones de trabajo.

Connecticut Drivers United (CDU) es una organización de conductores de viajes compartidos que, según sus dirigentes, estaban desilusionados por la compensación injusta y la falta de beneficios otorgados a los trabajadores que conducen para aplicaciones como Uber y Lyft.

“CDU está luchando actualmente por las máximas protecciones que merecen los conductores de plataformas y los trabajadores de entrega como salario mínimo, seguro de desempleo, compensación para trabajadores y protección contra el acoso sexual y la discriminación”, finalizaron los dirigentes de CDU.