Qué se sabe sobre la condonación de préstamos estudiantiles

- Publicidad -

NORWALK.- El presidente Joe Biden anunció el 24 de agosto pasado que su administración perdonaría entre 10 mil y 20 mil dólares de la deuda de préstamos estudiantiles federales para los prestatarios que ganan menos de 125 mil dólares por año.

Los beneficiarios de la Federal Pell Grant Program que cumplan con los requisitos de ingresos serían elegibles para una condonación de deuda estudiantil de 20 mil dólares.

En el anuncio, Biden también dijo que extendió la pausa de los préstamos estudiantiles por “última vez” hasta el 31 de diciembre de 2022.

VERIFY ha recibido muchas preguntas sobre lo que significa para ellos el plan de condonación de préstamos estudiantiles, incluso si tienen que solicitar la condonación de préstamos y si la condonación de deudas se considerará ingreso sujeto a impuestos, entre otras.

Esto es lo que se sabe en este momento sobre el plan de condonación de préstamos estudiantiles de la administración Biden.

¿El límite de ingresos de $125 mil es para individuos o parejas casadas?

Los prestatarios son elegibles para la condonación de préstamos estudiantiles si sus ingresos son inferiores a 125 mil dólares para individuos y menos de 250 mil para parejas casadas o cabezas de familia, según una hoja informativa de la Casa Blanca y el Departamento de Educación de los Estados Unidos.

Si los ingresos de una persona en los años fiscales 2020 o 2021 estuvieron por debajo de estos límites de ingresos, son elegibles para la condonación de deudas, dijeron altos funcionarios de la administración de Biden.

¿Recibirá automáticamente la condonación de préstamos estudiantiles?

Casi 8 millones de prestatarios pueden ser elegibles para recibir una condonación automática porque el Departamento de Educación tiene datos de ingresos relevantes.

Abby Shafroth, directora del Student Loan Borrower Assistance Project en el National Consumer Law Center, dijo a VERIFY que aproximadamente 6 millones de los 8 millones de prestatarios son aquellos cuyas familias completaron recientemente la Free Application for Federal Student Aid (FAFSA).

Los otros 2 millones de prestatarios son aquellos que recertificaron sus ingresos como parte de un plan de pago basado en ingresos.

Pero es probable que el Departamento de Educación no tenga datos de ingresos de millones de otros prestatarios, ya que no se les ha pedido que los actualicen durante la pausa en el pago de préstamos estudiantiles, según Shafroth y Jessica Thompson, vicepresidenta del Institute for College Access and Success.

Si el Departamento no tiene sus datos de ingresos, puede completar una solicitud que estará disponible a mediados de octubre y tardará entre cuatro y seis semanas en procesarse.

Cualquier persona que desee ser notificado cuando la solicitud esté abierta puede registrarse en el sitio web del Departamento de Educación en https://www.ed.gov/subscriptions.