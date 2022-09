Qué hacer después de una tormenta o inundación dañina

- Publicidad -

CROMWELL.- Después de una tormenta, muchos propietarios de viviendas tienen que lidiar con daños por inundaciones.

La acción rápida puede minimizar los efectos desastrosos en las empresas y los hogares.

Según la Federal Emergency Management Agency (FEMA), solo una pulgada de agua en una casa puede costar más de 25 mil dólares en daños.

La Better Business Bureau (BBB) instó a todos los propietarios de viviendas a tener cuidado al elegir empresas y contratistas para ayudar con el trabajo de limpieza.

La BBB los siguientes consejos:

Restauración de daños por agua: qué hacer cuando su casa se inunda

* Documente el daño a su propiedad. Tome fotografías y, si es posible, evidencia en video.

* Comuníquese con su compañía de seguros de inmediato. Verifique su póliza de seguro: los daños por inundación no están cubiertos por las pólizas de seguro estándar para propietarios o inquilinos.

En algunas áreas de alto riesgo de inundación, la ley puede exigir a los propietarios de viviendas y negocios que tengan un seguro contra inundaciones. Infórmese sobre la cobertura de la póliza y los requisitos de presentación específicos.

* Solicite pruebas de responsabilidad, compensación de trabajadores y licencias.

* Verifique que el contratista tenga la licencia correcta para trabajar en Connecticut. Esto lo protege en caso de que algo suceda mientras trabaja en su propiedad.

* No haga ninguna reparación permanente hasta que obtenga la aprobación de su compañía de seguros. Es posible que su aseguradora no le reembolse la totalidad de las reparaciones permanentes realizadas sin su autorización.

Revise contratos, depósitos y pagos

* Asegúrese de que el contrato sea específico. Asegúrese de que el contrato especifique el cronograma para liberar los pagos. Solicite una fecha de inicio y finalización del trabajo a realizar.

* Nunca pague el total por adelantado y no pague en efectivo. La BBB sugiere que no se pague por adelantado más de un tercio del trabajo. No haga un pago final ni firme un acuerdo de finalización hasta que todo el trabajo esté hecho a su entera satisfacción.

Cuidado con las estafas

También es aconsejable estar atento a los estafadores que buscan aprovecharse de la prisa del propietario para reparar el daño. Aquí hay algunas señales de alerta de las que debe tener cuidado:

– Trabajadores de puerta a puerta que aseguran tener sobrantes de materiales. – Un contratista que se presenta sin previo aviso y afirma que su casa no es segura. – Si le preocupa un posible daño estructural en su hogar, haga que un ingeniero, arquitecto o funcionario de la construcción lo inspeccione. Un contratista sin ética en realidad puede crear daños para conseguir trabajo.

– Negocios sin direcciones locales. Si una empresa no tiene un lugar de negocios permanente, esto puede ser motivo de preocupación. Pida siempre referencias y verifíquelas de forma independiente.

– Esté atento a la especulación de precios. Los consumidores deben usar el BBB Scam Tracker (en la web https://www.bbb.org/scamtracker) para ver si otros han denunciado una estafa o para denunciar una estafa ellos mismos.

Preparación para inundaciones: cómo prepararse para un desastre por inundación

Septiembre es el Mes Nacional de Preparación. Estos son algunos pasos simples que las empresas y los propietarios de viviendas pueden tomar para reducir el impacto de los desastres naturales, según la BBB:

– Tome fotos/video de su negocio o casa como punto de referencia en caso de una emergencia.

– Realice una copia de seguridad de los archivos digitales críticos en un disco duro externo portátil y guárdelo fuera de la oficina.

– Ancle adecuadamente los tanques de combustible y propano, para que no se vayan flotando en caso de inundación. Además, asegúrese de mantener llenos los niveles de combustible antes de las tormentas.

– Tenga copias de sus pólizas de seguro a la mano y tenga disponible una versión electrónica.

– Recopile fotos familiares y otros recuerdos en un área centralizada y de fácil acceso, preferiblemente en un recipiente hermético.

– Mantenga los medicamentos juntos en un recipiente a prueba de agua.

– Prepare un kit de emergencia con una muda de ropa, calzado apropiado para el clima, una linterna, agua y una radio de batería o de manivela para monitorear el clima sin electricidad.

– Discuta su plan de emergencia con su familia. Designe un “lugar seguro” adentro si tiene que refugiarse y un lugar de encuentro afuera en caso de que tenga que evacuar.