Biblioteca recibe fondos para ampliar acceso bancario para inmigrantes

- Publicidad -

HARTFORD.- La Biblioteca Pública de Hartford recibió una subvención de 487 mil 853 del Institute of Museum and Library Services (IMLS) para lanzar un nuevo programa para expandir el acceso bancario entre las comunidades de inmigrantes, combatir la exclusión financiera y ayudar a generar riqueza entre esta población en crecimiento.

De acuerdo con el informe, Building Social Capital: An Inclusive Approach to Immigrant Financial Integration recibió una National Leadership Grant de IMLS, la agencia federal que es el principal patrocinador financiero de bibliotecas y museos.

La Biblioteca Pública de Hartford se asociará con Liberty Bank, la Connecticut Association for Human Services y Cities for Financial Empowerment Fund Bank On en el proyecto, que se espera que se lance en la primavera.

“Este innovador programa apoyará a las comunidades de inmigrantes sin servicios bancarios y con pocos servicios bancarios al vincular a las personas con expertos confiables en el campo bancario, desmitificar los productos y servicios financieros y ahorrar a los participantes del programa decenas de miles de dólares en tarifas e intereses durante su vida”, explicó la presidenta de la Biblioteca Pública de Hartford, Bridget Quinn.

“Elevar la salud financiera de las comunidades locales de inmigrantes y refugiados fortalece nuestra ciudad, nuestra región y nuestro Estado. Estamos agradecidos con nuestros socios de Liberty Bank, la Association for Human Services y Cities for Financial Empowerment Fund Bank On por unirse a nosotros en este esfuerzo y con el Institute of Museum and Library Services por financiar este importante trabajo”, agregó Quinn.

Según los promotores, en Building Social Capital: An Inclusive Approach to Immigrant Financial Integration, los participantes firmarán un acuerdo para depositar 50 dólares por mes durante cinco meses en una cuenta de ahorros con Liberty Bank que será administrada por la biblioteca.

Cuando el participante alcanza su meta de 250 dólares, el dinero se transfiere a una cuenta individual a su nombre y recibirá 250 dólares adicionales y podrá decidir cerrar la cuenta o mantenerla.

Aquellos que mantengan un saldo de cuenta de al menos 250 dólares durante cinco meses más recibirán 250 dólares adicionales de los fondos de donantes de la Biblioteca Pública de Hartford.

Los participantes se reunirán durante tres horas cada dos semanas durante el período de cinco meses para la educación financiera, así como oportunidades para establecer contactos y diálogos facilitados dirigidos por líderes comunitarios sobre temas relacionados con la calidad de vida que preocupan a los participantes.

Quienes completen el programa tendrán la oportunidad de inscribirse en el programa Credit Builder Loan & Saver de Liberty Bank, que ofrece préstamos sin intereses para ayudar a establecer un buen historial de pagos, un paso importante para desarrollar una mejor puntuación crediticia.

El programa está siendo supervisado por The American Place en la Biblioteca Pública de Hartford, que tiene un historial de más de 20 años de brindar servicios y programas para inmigrantes y refugiados.

A pesar del papel crucial de los inmigrantes en el crecimiento de la economía de los Estados Unidos, el tamaño y la diversidad sin precedentes de este segmento han creado un grupo demográfico crítico que permanece marginado de la corriente principal financiera estadounidense.

Esta iniciativa ofrece un enfoque único centrado en el alumno y basado en proyectos, utilizando un marco de Learning Circles o círculos de aprendizaje.

La práctica de los Learning Circles se ha vuelto cada vez más popular en la educación; no solo fomentan la comunidad y la confianza mutua, sino que también enriquecen las dimensiones académica, social y emocional de la educación.

El aspecto social de los Learning Circles también está arraigado en una práctica familiar de base entre muchos inmigrantes para administrar sus finanzas, y es popular entre muchas culturas en todo el mundo conocidas como Rotating Savings and Credit Associations (ROSCA) o círculos de préstamos.

Este proyecto amplía el capital social que se desarrolla orgánicamente en los círculos para fomentar una asociación receptiva y continua directamente entre el participante y su banco local.