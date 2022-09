Los hijos de Britney Spears rompen su silencio: “solo quiero que mejore mentalmente”

- Publicidad -

El hijo de Britney Spears, Jayden James Federline, habló por primera vez de la relación que mantiene actualmente con su madre en una entrevista con Daphne Barak, que se emitirá en Reino Unido. Con tan solo 15 años Jayden se expone así ante la opinión pública: “Creo que mamá ha tenido problemas para prestarnos atención y mostrarnos el mismo amor y no creo que le haya mostrado lo suficiente a Preston y me siento muy mal por eso”, comentó. “Ambos hemos pasado por tanta presión en el pasado que este es nuestro lugar seguro ahora, para procesar todo el trauma emocional por el que hemos pasado para sanar, sanar nuestro estado mental”.

Cabe recordar que sus dos hijos decidieron no asistir a su íntima boda con Sam Asghari, y que para ella esto fue bastante triste. Sus palabras fueron: “me dolió mucho”. Jayden y su hermano Sean Preston Federline, de 16 años, no han visto a su madre en meses, según su padre y exmarido de Spears, Kevin Federline.

La reacción de Britney Spears no se hizo esperar: “Me entristece profundamente saber la protesta de [Jayden] de decir que no estaba a la altura de sus expectativas de una madre… ¡y tal vez algún día podamos encontrarnos cara a cara y hablar de esto abiertamente!”. Spears escribió en una larga publicación de Instagram a medianoche, pero también derribó algunas de sus declaraciones y las de su padre. “Por fin a los 40 sin las ataduras de lo que me hizo mi familia… Le digo a mi hijo Jayden que te mando todo el amor del mundo todos los días por el resto de mi vida!!!!” Spears escribió. “Mi amor por mis hijos no tiene límites”.

A pesar de todo Jayden habló sobre la dificultad de tener a una madre constantemente en el centro de atención, pero dijo que cree que la relación con su madre se puede arreglar. “Tomará mucho tiempo y esfuerzo”, dijo, según el relato de Barak en el Daily Mail. “Solo quiero que mejore mentalmente. Cuando se mejore, tengo muchas ganas de volver a verla”. “Te amo mucho, espero lo mejor para ti”, dijo Jayden en un llamado a su mamá. “Tal vez algún día podamos sentarnos así y hablar de nuevo”.