Vanessa Bryant donará el dinero de indemnización que recibió

Vanessa Bryant, la viuda de Kobe Bryant, ganó la demanda contra el condado de Los Ángeles después de que los paramédicos compartiesen con personas no autorizadas imágenes gráficas del accidente de helicóptero que mató al jugador de baloncesto y a la hija de la pareja, Gianna, de 13 años, y a otras víctimas.

Según el sitio web Deadline, Chris Chester, quien también perdió a su esposa Sarah y a su hija Payton, de 13 años, en el accidente, ganó el caso con Vanessa, quien incluso dijo que ‘se derrumbó’ al ver las fotos.

Mientras que la viuda de Kobe recibirá US$ 16 millones en daños, Chester será compensado con US$ 15 millones.

Y eso no es todo. La persona responsable, un bombero, de publicar las tristes imágenes del accidente, incluidas fotos de los cadáveres, podría pasar el resto de su vida en prisión, si recibe la sentencia máxima.

Según la publicación, el jurado deliberó durante cuatro horas y media antes de dar su veredicto a favor de Vanessa y Chris.

Vanessa decidió que donará todo el dinero a su fundación.