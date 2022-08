Continuarán las comidas escolares gratuitas

- Publicidad -

HARTFORD.- Los estudiantes de Connecticut recibirán desayunos y almuerzos gratis en las escuelas públicas durante al menos las primeras semanas del año escolar académico o hasta que se agote la asignación de 30 millones de dólares de fondos federales, informaron funcionarios estatales de educación.

El programa limitado reemplazará una iniciativa federal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que ha reembolsado a los distritos escolares por proporcionar 146 millones de comidas a los estudiantes de Connecticut desde el comienzo de la pandemia.

En una entrevista posterior a la publicación de los datos de evaluación escolar, la comisionada de Educación, Charlene Russell-Tucker, dijo que la nutrición adecuada y la salud física eran elementos de importancia crítica para el éxito académico de los estudiantes.

“¿Alguna vez has intentado hacer algo o concentrarte cuando tienes hambre? Simplemente no sucede, es por eso que presionamos para tener desayunos disponibles. Es un salvavidas para las familias, no tener que preocuparse por eso. Un estudiante tiene que estar físicamente saludable para poder prosperar académicamente”, comentó Russell-Tucker.

La iniciativa no afectará a los distritos escolares que participan en el programa de Community Eligibility Provision (CEP) del Estado, que proporcionará comidas gratuitas a los estudiantes en áreas de bajos ingresos que califiquen durante la duración del año escolar.

Pero para los otros 124 distritos que han optado por participar, se proporcionarán comidas gratuitas hasta que se agote un fondo común de 30 millones de dólares de los fondos de la American Rescue Plan Act (ARPA).

A principios del año escolar, los funcionarios estatales tienen dificultades para predecir cuánto durará el programa porque dependerá de variables desconocidas, como cuántos niños participan y cuántas comidas se sirven.

“Es realmente difícil de decir. Depende de cuánto tiempo, de cuántas comidas se sirvan y de cuántos niños participan. Algunas estimaciones son que esperamos que dure hasta las vacaciones de Navidad”, dijo John Frassinelli, director de la Division of School Health, Nutrition, Family Services and Adult Education del Departamento.

En un correo electrónico enviado a los padres, los funcionarios de educación de West Hartford estimaron que los fondos durarían en su distrito durante los primeros 45 a 60 días del año escolar.

El superintendente de Vernon, Joe Macary, dijo que debería apoyar las comidas gratis durante el año calendario, mientras que los estudiantes de las tres escuelas elegibles para CEP del distrito (Skinner Road School, Maple Street School y Northeast School) continuarían recibiendo comidas gratis durante todo el año escolar.

“Podremos proporcionar almuerzo y desayuno gratis para todas nuestras escuelas hasta el 1º de enero. Hemos hablado con la Junta de Educación al respecto, vamos a tener una reunión de la Junta en octubre para ver si hay algo que podamos hacer durante el resto del año”, precisó Macary.

Aunque Russell-Tucker dijo que no era factible que el Estado financiara un programa de comidas gratuitas para todos los estudiantes en ausencia de apoyo federal, esperaba que el Congreso finalmente votara para continuar con las exenciones. Mientras tanto, dijo que los padres deben mirar a sus distritos escolares y ser conscientes de un posible aumento de los gastos en el futuro.

“Los distritos están tomando decisiones sobre cómo los fondos los están afectando, pero para las familias que, durante los últimos dos años, no tenían que preocuparse o pensar en eso, es posible que ahora tengan que pensar en tener que proporcionar fondos para las comidas de los niños”, finalizó Russell-Tucker.