EVENTOS COMUNITARIOS

You Picasso Art Program

El martes 30 agosto, de las 11:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, la Biblioteca Pública de Port Chester-Rye Brook, los niños, preadolescentes, adolescentes, familias y adultos pueden participar en el programa You Picasso Art “Explorando nuestra comunidad a través de las artes”, a través de Zoom.

Los participantes pueden utilizar papel, lápices y crayones que tengan en casa. Pueden regístrese en persona, en 1 Haseco Avenue, Port Chester, o por teléfono llamando al 914-939-6710 y presionar 3.

Este programa está patrocinado por la Nowodworski Foundation y es posible gracias a los fondos del Statewide Community Regrants Program, un programa de subvenciones del New York State Council on the Arts, con el apoyo de la Oficina del Gobernador y la Legislatura del Estado de Nueva York y administrado por ArtsWestchester.

Hora de cuentos en familia al aire libre

Los jueves 1, 8, 15, 22 y 29 de septiembre, de 10:30 a 11:15 de la mañana, en el Weed Memorial & Hollander Branch de la Biblioteca Pública Ferguson, en 1143 Hope Street, Stamford, se llevará a cabo el evento Outdoor Family Storytime (Hora de cuentos en familia al aire libre).

Este programa sin cita previa se lleva a cabo en el césped detrás del edificio.

Las personas pueden llevar una manta o sillas de jardín.

Está dirigido a niños de hasta 4 años acompañados por un cuidador, si el clima lo permite.

Libros gratuitos

De martes 6 de septiembre al jueves 30 de septiembre, los niños y adolescentes pueden asistir a cualquier sucursal de la Biblioteca Pública Ferguson de Stamford para recibir dos libros gratuitos para agregar a la biblioteca de su hogar.

Los libros para los niños de los grados Pre-Kinder a 12.

La Biblioteca Pública Ferguson de Stamford se encuentra en 1 Public Library Plaza. También se encuentra en 115 Vine Road, en 1143 Hope Street y en 34 Woodland Avenue.

Exposición anual de salud, bienestar y estilo de vida

La 11.ª Annual Health Wellness & Lifestyle Expo regresa el sábado 10 de septiembre, de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, en la sección Harbor Point de Stamford, en el Harbor Point Boardwalk.

Este evento familiar y apto para mascotas es de un solo día y está repleto de múltiples zonas, clases gratuitas de acondicionamiento físico y más de 100 expositores que exhiben y venden productos y servicios de salud y bienestar.

Los asistentes recibirán charlas educativas sobre salud. Habrá exámenes de presión arterial gratuitos, reservar una mamografía con el Women’s Health Center, educación nutricional infantil y actividades para niños con voluntarios.

Para obtener más información sobre la exposición, pueden ingresar a la web https://www.hwl-expos.com/.

Feria de la salud del vecindario

El sábado 1º de octubre, de 8:30 de la mañana a 2:00 de la tarde, el Hospital de White Plains, El Centro Hispano, el Thomas Slater Center y la Calvary Baptist Church llevarán a cabo la “Feria de la salud del vecindario”, en la Calvary Baptist Church, en 188 Orawaupum Street, White Plains.

De acuerdo con los promotores, las personas pueden recibir exámenes gratuitos de asma, presión, arterial, colesterol, cáncer de próstata, salud mental, cerebrovascular, VIH, diabetes, evaluación de accidentes, pruebas cervicales y evaluación del habla y el lenguaje en los niños, además de mamografías (para hacer una cita, pueden llamar al 914-849-7160). Habrá también revisiones dentales y auditivas.

En la feria habrá, además, una sesión informativa y educativa.

Las familias pueden disfrutar de varias actividades como demostración culinaria, distribución de alimentos, instalación de sillas para autos y revisiones de seguridad, rifas, lecturas de bienestar y yoga en sillas, así como artes y oficios con ArtsWestchester Artsmobile.

Se servirán desayunos y almuerzos gratuitos.

Sabores latinos

En el marco del Mes de la Herencia Hispana, la organización CRISOL-Acuarela Arte y Cultura y el centro comunitario Building One Community (B1C), llevarán a cabo el domingo 9 de octubre, de 2:00 a 5:00 de la tarde, en 75 Selleck Street, Stamford, el evento “Sabores Latinos”.

De acuerdo con los promotores, los asistentes podrán disfrutar de diferentes platillos de países latinoamericanos y de presentaciones artísticas.

Se requiere prueba de vacunación.