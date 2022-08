Qué ciudades de CT han aprobado establecimientos recreativos de cannabis

- Publicidad -

NORWALK.- El cannabis recreativo para adultos se legalizó en Connecticut hace más de un año y el Estado está cada vez más cerca de permitir la apertura de tiendas minoristas.

El Marijuana Policy Project estima que el cannabis generará 1.1 mil millones de dólares en ingresos fiscales estatales y locales en los primeros siete años de legalización.

A partir de 2026, las autoridades esperan 125 millones de dólares por año en ingresos fiscales por cannabis.

Cada ciudad y pueblo tuvo la oportunidad de decidir si aprobaba o prohibía la apertura de establecimientos en su comunidad.

El Estado ha publicado detalles sobre qué comunidades permitirán la marihuana recreativa y cuáles no.

Algunas otras comunidades han puesto una moratoria sobre la decisión y esperarán a ver cómo va antes de tomar su decisión.

Algunas de las ciudades que han aprobado una apertura de establecimientos de cannabis son: Danbury, Bridgeport, West Hartford, West Haven, Branford, Enfield, Middletown, Brooklyn, East Lyme, Meriden, Manchester, Bloomfield, East Hartford, Ansonia, Hartford, New Britain y Newington.

Algunas ciudades que aprobaron moratorias son: Waterbury, Trumbull, Wilton, Torringtown, Madison, Guilford, Chester, Colchester y Bethany.

Algunas ciudades que prohibieron la venta de la planta en su municipio son: Darien, Greenwich, New Canaan, Westport, Avon, Bethel, Clinton, Groton, Middlefield y Weston.

Stamford, Norwalk, New Haven, East Haven, Stratford y Milford, aún no deciden si permitirán o no la apertura de establecimientos de cannabis para fines recreativos.

Para mayor información pueden ingresar a la web https://portal.ct.gov/cannabis.