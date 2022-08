Exmonje casará a Ben Affleck y Jennifer Lopez el fin de semana

- Publicidad -

El famoso autor inglés, ex monje hindú y entrenador de vida, de ascendencia india, Jay Shetty, será quien celebrará la cerimonia religiosa de Ben Affleck y Jennifer Lopez este fin de semana.

La pareja se casará por segunda vez, de esta vez teniendo como testigos a sus amigos y familiares, en un mega reventón que se está armando en la enorme propiedad que el actor tiene en Georgia.

De acuerdo con la columna Page Six del diario “The New York Post”, Jennifer y Ben han contratado a ese importante orador motivacional para celebrar su boda.

La amistad de J-Lo con el exmonje de 34 años empezó el año pasado cuando ella participó en su podcast On Purpose, y ahora será el encargado de unir a la pareja en matrimonio, delante de su familia y amigos más próximos.