Migrante embarazada recuerda viaje “traumático” desde Venezuela hasta refugio en NY

NUEVA YORK.- Una futura madre de 22 años caminó más de 2 mil 500 millas desde su casa en Venezuela hasta la frontera entre los Estados Unidos y México, y luego se subió a un autobús a la ciudad de Nueva York con la esperanza de una “vida estable” para ella y su bebé.

Ahora, sus vidas están en el limbo.

Verónica, que está embarazada de seis meses de un bebé, huyó de su patria políticamente desgarrada el 22 de julio pasado, soportó un viaje de 16 días hasta la frontera sur y luego un viaje en autobús de tres días a través de los Estados Unidos, completamente sola.

“El viaje fue muy difícil. Como estaba viajando por diferentes países, muchos de ellos no querían dejarnos pasar y para mí, que esperaba un hijo, eso fue muy difícil”, le dijo a New York The Post a través de un traductor, en Port Authority en Manhattan.

La joven migrante, que pidió que no se usara su apellido por temor a la deportación, se encontraba entre los cientos de personas que cruzaron la frontera que fueron enviadas a ciudades santuario como Nueva York y Washington DC por el gobernador de Texas, Greg Abbott, como parte de una disputa política en curso sobre las políticas fronterizas del presidente Joe Biden.

“Cuando llegué a la frontera, recibí atención médica básica. Me dijeron que corría el riesgo de perder mi embarazo y que podría tener que someterme a un aborto de emergencia y, obviamente, eso fue muy molesto y fue una experiencia muy traumática para mí”, expresó Verónica.

El autobús partió de Texas el 7 de agosto pasado y llegó a la Gran Manzana tres días después, uno de los 15 autobuses que transportaban a unos 800 inmigrantes que Abbott envió a las ciudades de la costa este en las últimas semanas.

El primer autobús lleno de migrantes llegó pocos días después de que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, rechazara la invitación del Gobernador de Texas de visitar la frontera sur para “ver de primera mano la terrible situación” allí.

“Estoy buscando crear una vida aquí en Nueva York, una vida estable para mí y mi hijo”, comentó Verónica, que vestía una camiseta blanca que decía “I Love NY” sobre su barriga floreciente.

Sin embargo, esa esperanza ahora está en suspenso mientras espera una fecha de octubre para solicitar asilo en la corte de inmigración, mientras está refugiada en un refugio para personas sin hogar en Manhattan.

Ella dijo que teme por la salud de su hijo por nacer.

“Cuando llegué por primera vez, las personas que se ofrecieron para proporcionar cosas como alimentos, ropa y agua eran grupos de voluntarios”, expresó Verónica, pero el apoyo disminuyó a medida que comenzó a depender del sistema de refugio.

“Más allá del espacio físico, no estoy recibiendo ningún tipo de apoyo para mi hijo que está por nacer. Todavía estoy buscando formas de apoyar a mi hijo, cosas como pañales y comida”, agregó la joven inmigrante.

El republicano de Texas ha llamado a la Gran Manzana un “destino ideal” debido a lo que llamó el trato generoso de la Ciudad a las personas sin hogar, una evaluación que Verónica no comparte.

Verónica dijo que había recibido poca comida mientras estaba en el refugio, más allá de latas de atún y fideos.

Dijo que el refugio también le ha pedido que no comparta su dirección, lo que dificulta buscar ayuda fuera del sistema.

“¿Qué pasa si necesito ayuda adicional que la Ciudad no puede brindarme, qué pasa si siento un dolor y quiero pedirle a alguien de confianza que venga a visitarme? Ahora siento que no podré hacer eso”, señaló la hispana.

Verónica dijo que huyó de Venezuela a favor de la Gran Manzana mientras estaba en su tercer trimestre por la “condición de crisis” en el país económicamente devastado.

“Estoy cuidando a mi hijo y buscando el mejor futuro para él; eso es lo que realmente me motivó a buscar un viaje aquí y buscar oportunidades aquí”, dijo la joven.

Jorge Muñiz, un voluntario que ha estado abogando por Verónica y otros migrantes transportados en autobús a la ciudad, dijo que el Ayuntamiento estaba ignorando la situación que les esperaba a los migrantes en el sistema de albergues.

El alcalde Eric Adams se presentó el domingo en la Port Authority Bus Terminal para saludar a un autobús de inmigrantes, solo para descubrir que muchos se habían bajado del autobús antes de llegar a la ciudad de Nueva York.