Se declara culpable de incendio provocado en barbería

STAMFORD.- Un hombre de Bridgeport se declaró culpable de iniciar un incendio en una barbería de Norwalk, semanas antes de que abriera en 2020.

Roselio Morales, de 44 años, se declaró culpable de incendio premeditado en segundo grado y conspiración para cometer un incendio premeditado en segundo grado, como parte del trato ofrecido por un juez durante una audiencia remota en el Tribunal Superior estatal en Stamford, el martes pasado.

A cambio de su declaración de culpabilidad, Morales cumplirá cuatro años de prisión, seguidos de seis años de libertad condicional especial.

Morales ha estado bajo custodia desde que fue arrestado el 20 de enero de 2020 por cargos de incendio premeditado en primer grado y conspiración para cometer un incendio premeditado en primer grado.

Los cargos se produjeron después de que confesó haber iniciado un incendio en el interior de una barbería recientemente renovada en la Connecticut Avenue, en Norwalk, cuyo propietario del negocio era el hispano Víctor Santiago, según la policía.

Morales le dijo a la policía que había estado bebiendo afuera de su casa en Bridgeport, un mes antes del hecho, cuando alguien que apenas conocía se le acercó con respecto a un plan de seguro, según la orden de arresto.

“Me dijo que un tipo quería pagar dinero para quemar un negocio y obtener un reclamo de seguro”, declaró Morales a la policía, de acuerdo con la orden judicial. “No sé quién quería encender el fuego, pero el tipo me ofreció 2 mil dólares y dijo que si alguien pregunta, diga que ´El Faru´ me dijo que lo hiciera”, añadió el implicado.

Morales dijo que el hombre misterioso lo llevó a ver el negocio una noche y luego lo dejó a la noche siguiente, según la orden judicial.

Morales dijo que el hombre le dio un galón de gasolina y un destornillador Phillips.

“Me dijo que la puerta ya estaba abierta. Dijo que pareciera que alguien abrió la puerta. Me dijo que cuando encendiera el fuego, que hiciera agujeros en la pared”, explicó Morales a la policía, según la orden judicial.

Antes de irse, el hombre le dio a Morales los 2 mil dólares y un mensaje: “Nunca me has visto y no sabes nada de mí”, de acuerdo con los documentos de la Corte.

Está previsto que Morales sea sentenciado el 7 de septiembre, finalizaron las autoridades.