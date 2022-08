Oficiales rescatan a mujer que intentó saltar de un edificio

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Tres policías de New Haven están siendo elogiados por sus rápidas acciones que ayudaron a salvar a una mujer del borde de un estacionamiento de la Ciudad.

Los oficiales de policía Eric Avilés, Tonisha Berríos y Marelyn Vega fueron llamados a un estacionamiento de la ciudad alrededor de las 5:49 de la tarde, del 6 de agosto pasado, después de una llamada al 911 de una mujer en crisis sentada en el borde del edificio.

Los tres oficiales reaccionaron rápidamente. Las imágenes de la cámara corporal publicadas al público esta semana, muestran parte del encuentro.

La mujer no fue identificada, sin embargo, en el video se le puede ver sentada en la repisa del edificio. Se le puede escuchar llorando.

Se puede ver a uno de los oficiales caminando detrás de ella y tirando de ella hacia un lugar seguro. “Estás bien”, se escucha a uno de los oficiales decirle a la mujer.

Ahora, casi dos semanas después del hecho, revelado por la policía hasta esta semana, los oficiales dijeron que, si bien sólo tomó un momento sacar físicamente a la mujer de la cornisa, toda la prueba pareció durar para siempre.

“Ese fue el viaje en ascensor más largo de mi vida… no sabes”, relató Berríos. “Todo el tiempo que estuvimos subiendo las escaleras y caminando al ascensor fue como decirle a la mujer ‘por favor, no saltes. Por favor, no saltes’”, comentó Vega.

Berríos dijo que después de que sacaron a la mujer a un lugar seguro, “parecía como si le hubieran quitado un peso de encima”.

“Probablemente no todo porque todavía tiene trabajo por hacer, pero era diferente a cuando llegamos”, agregó Berríos.

Dos de estos oficiales solo han estado en la fuerza policial durante unos meses. Dijeron que su juramento de servir y proteger a su comunidad alcanza un nivel completamente nuevo en situaciones como esta.

“La salud mental es real y se presenta de un millón de formas diferentes”, expresó Berrios.

“Tienes que ser consciente de lo que le dices a la gente y cómo tratas a la gente porque nunca sabes por lo que están pasando”, señaló la oficial Vega.

El video del hecho puede verse a través de la web https://www.facebook.com/nhpdofficial/videos/1256013328535491.