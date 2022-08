Organización relanza guía para ayudar a inmigrantes contra el ICE

- Publicidad -

NEW ROCHELLE.- Make The Road New York, una organización enfocada en proteger a los inmigrantes, relanzó su Deportation Defense Manual para ayudar a los inmigrantes indocumentados a lidiar con el U.S. Immigration Customs Enforcement (ICE).

La guía se divide en tres partes: conocer sus derechos, responder a las redadas y defenderse.

Para Jimmy, un defensor de Make The Road, el manual incluye cosas que necesitaba saber cuándo estuvo bajo la custodia del ICE durante cinco meses.

“Muchas veces las personas que son detenidas no tienen o no saben cómo defenderse o defender sus derechos”, expresó Jimmy.

“Hubo una vez que salí de la detención, vi la oportunidad de ser una voz para las personas que están detenidas”, agregó el inmigrante.

Uno de los primeros consejos de la guía es que el ICE no puede entrar a la casa de un indocumentado a menos que tengan un orden firmada por un juez.

Los agentes de ICE solo tendrán órdenes de arresto firmadas por los oficiales del ICE, pero esas órdenes no les dan permiso para entrar a su casa.

“Si dicen que tienen una orden, pídales que la deslicen por debajo de la puerta. Si usted abre la puerta, les estás dando permiso para entrar en su casa. Por eso es importante mantener su puerta cerrada durante toda la interacción con los agentes del ICE. Si el ICE tiene una orden válida, entonces entrarán”, se puede leer en la guía.

Otro consejo de la guía es “todo lo que diga o haga puede ser usado en su contra. Mantenga la calma (no grite, pelee ni intente correr) y permanezca en silencio. No responda ninguna pregunta, y pida un intérprete si no entiende el

idioma. Bajo la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, usted tiene derecho a permanecer en silencio y no se incrimine (no acepte culpa).

El Deportation Defense Manual está disponible en la web https://maketheroadny.org/wp-content/uploads/2022/08/Deportation-Defense-Manual.pdf.