Vacuna contra enfermedad de Lyme está en su ensayo clínico final

BRIDGEPORT.- Las garrapatas que transmiten la enfermedad de Lyme han estado en marcha, extendiéndose a más bosques y áreas de matorrales en los Estados Unidos y Europa.

Pero los amantes del aire libre podrían obtener una nueva arma contra la enfermedad de Lyme, si una nueva vacuna candidata funciona bien.

Su objetivo es proteger a las personas a partir de los cinco años.

Si obtuviera la aprobación de los reguladores, se convertiría en la única vacuna contra la enfermedad de Lyme disponible para humanos en los Estados Unidos. Pero se espera que la posible vacuna tarde años en llegar al mercado.

Si el estudio de fase tres tiene éxito, según las empresas, probablemente buscarán la autorización oficial en 2025.

La nueva vacuna se llama VLA15 y, a partir de esta semana, se encuentra en la tercera fase de un estudio clínico en humanos. Fue creado por Pfizer y la farmacéutica francesa Valneva.

“Estamos muy contentos de alcanzar este importante hito en el desarrollo de VLA15. La enfermedad de Lyme continúa propagándose, lo que representa una gran necesidad médica insatisfecha que afecta la vida de muchos en el hemisferio norte”, manifestó el director médico de Valneva, Juan Carlos Jaramillo, en un comunicado.

Los consumidores alguna vez tuvieron acceso a una vacuna contra la enfermedad de Lyme humana, llamada LYMERix, pero fue retirada del mercado hace 20 años. La vacuna tuvo una eficacia bastante alta, pero algunos usuarios la culparon de las reacciones adversas, incluida la artritis.

Como señala el National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), “el análisis realizado por la U.S. Food and Drug Administration (FDA) y otros no respaldaron esa conclusión”, pero el uso de la vacuna se desplomó, lo que provocó que se suspendiera. Sin embargo, existe una vacuna en el mercado estadounidense para perros.

La nueva candidata a vacuna humana funciona de manera similar a LYMERix, y se dirige a una proteína de la superficie externa de la bacteria Borrelia que causa la enfermedad de Lyme.

Pero VLA15 omite una región de proteína “que algunos habían atribuido a eventos adversos”, según el NIAID.

El estudio que ahora está en marcha incluye a unos 6 mil participantes en los Estados Unidos y Europa que tienen al menos 5 años y que viven en lugares donde la enfermedad de Lyme es “altamente endémica”, de acuerdo con Pfizer y Valneva.

La candidata a vacuna provocó una fuerte respuesta inmunitaria en adultos y niños en ensayos anteriores, “con perfiles aceptables de seguridad y tolerabilidad”, según las compañías farmacéuticas.

Además de la posible vacuna, también se está trabajando en otra arma contra Lyme: un anticuerpo monoclonal desarrollado por MassBiologics, que forma parte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts.

Se espera que la primera fase de los ensayos en humanos para el anticuerpo concluya este mes, con una segunda fase que probablemente comience la próxima primavera.

La enfermedad de Lyme es transmitida por garrapatas de patas negras.

El cambio climático y la deforestación se encuentran entre los factores causados ​​por el hombre que han aumentado el rango de los arácnidos.

La eliminación de los depredadores que controlan las poblaciones de ciervos y ratones, dos animales que transmiten la enfermedad de Lyme, también ha ayudado a que la enfermedad se propague.

Las personas enfrentan un mayor riesgo de contraer la enfermedad de Lyme si una garrapata permanece en su piel durante un período prolongado, lo que lleva a los expertos a instar a las personas a que se revisen por sí mismas después de pasar tiempo al aire libre, particularmente en áreas donde se sabe que Lyme es una amenaza.

Los primeros síntomas de Lyme pueden incluir fiebre, dolor de cabeza y una erupción circular que puede parecerse a una diana, según los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC).

Los síntomas posteriores pueden incluir dolor en las articulaciones, parálisis facial e inflamación del cerebro y la médula espinal.

La enfermedad se puede tratar con antibióticos, especialmente en sus primeras etapas. Se sabe que algunas personas desarrollan síntomas persistentes, como dolor, fatiga e incapacidad para concentrarse.