Un hombre chino de 27 años no consigue trabajo porque parece un niño

- Publicidad -

Decir que Mao Sheng parece un poco joven para su edad sería quedarse muy corto. Tiene 27 años, pero todo el mundo está de acuerdo en que no parece tener más de 10. Y aunque algunos lo considerarían una bendición, el joven de Dongguan, China, afirma que es una maldición, porque le impide conseguir trabajo. La mayoría de los empleadores no creen que tenga la edad que dice tener, y los que lo hacen dicen que no quieren que las autoridades realicen una inspección y les acusen de trabajo infantil por su aspecto juvenil.

Mao Sheng se convirtió en una sensación de la noche a la mañana en China, después de que un vídeo grabado en las calles de Dongguan se hiciera viral en Douyin (TikTok). En él, el joven revelaba su edad y se quejaba de no poder encontrar un trabajo para mantener a su padre, que se estaba recuperando de un derrame cerebral. Sheng buscó trabajo en fábricas locales con un grupo de amigos, pero mientras ellos encontraron empleo rápidamente, él no tuvo tanta suerte.

La historia de Sheng tocó el corazón de millones de personas en toda China, muchas de las cuales acusaron a los empleadores de no darle una oportunidad por su inusual aspecto juvenil. Por suerte, tras hacerse famoso en Internet, muchos empresarios le tendieron la mano y le ofrecieron trabajo.

Otro vídeo publicado en Douyin hace un par de días reveló que Mao aceptó una de las ofertas de trabajo que recibió, y espera ganar lo suficiente para ayudar a su padre a recuperarse. Una vez superada esa cuesta, espera encontrar una novia y formar una familia.