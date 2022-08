Lanzan guía de COVID-19 para año escolar 2022-2023

- Publicidad -

HARTFORD.- El Departamento de Salud Pública de Connecticut, el Departamento de Educación del Estado y la Oficina de Primera Infancia (OEC) han colaborado en el lanzamiento de una nueva guía escolar titulada Launching into Healthy Learning o “Lanzamiento hacia un aprendizaje saludable” para el año escolar 2022-2023.

“Desde el comienzo del año escolar de 2021, hemos administrado miles de vacunas contra el COVID-19 a los niños en todo el Estado y hemos distribuido millones de kits de autoevaluación. Todos estos han sido importantes cambios en la lucha contra el COVID-19”, manifestó el gobernador Ned Lamont.

“El objetivo de Launching into Healthy Learning es mantener el aprendizaje en persona para nuestros niños tanto como sea posible y mantenerlos saludables y aprendiendo durante todo el año”, expresó el funcionario.

Los documentos de orientación de la guía se publicaron en el sitio web del Departamento de Salud Pública e incluyen:

– Launching into Healthy Learning Operational Strategies—Fall 2022, disponible en la web https://portal.ct.gov/-/media/Departments-and-Agencies/DPH/Communications/misc-documents/Fall-2022-Operational-Strategies-K12_08012022_FINAL.pdf.

– Launching into Healthy Learning—Fall 2022 Respiratory Disease Prevention Strategies for School, Childcare and Camps: Continuing to forward to support in-person learning and childcare, disponible en la web https://portal.ct.gov/-/media/Departments-and-Agencies/DPH/Communications/misc-documents/Fall-2022-Respiratory-Disease-Prevention-Strategies-K12_08012022_FINAL.pdf.

“Seguimos transmitiendo el mensaje de que todas las herramientas están listas para combatir este virus. Nuestra caja de herramientas incluye vacunas, primeros y segundos refuerzos, lugares de prueba para tratar, tratamientos, autoevaluaciones y pruebas respaldadas por el estado”, comentó la comisionada del Departamento de Salud de Connecticut, Manisha Juthani.

“Nuestras estrategias claves para el año escolar incluyen comenzar de manera saludable con la vacunación, maximizar el aprendizaje en persona con conciencia de los síntomas y pruebas en el hogar, y usar las herramientas de prevención disponibles, principalmente el Mapa de niveles comunitarios de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC)”, agregó la funcionaria.

“A medida que iniciamos un nuevo año escolar, estamos trabajando diligentemente con nuestras agencias estatales asociadas y las partes interesadas para garantizar que todos nuestros estudiantes y el personal puedan regresar a un aprendizaje en persona saludable, seguro y enriquecedor”, declaró la comisionada de educación, Charlene Russell-Tucker.

“El Departamento de Educación de Connecticut espera brindar apoyo a nuestros distritos durante el próximo año escolar para garantizar la asistencia y el compromiso de los estudiantes sin interrupciones, lo que en última instancia conducirá al crecimiento y el éxito de los estudiantes”, añadió Russell-Tucker.

“Valoramos nuestra asociación con Departamento de Salud y el Departamento de Educación mientras trabajamos para apoyar a los niños y al personal en las escuelas y guarderías durante la pandemia. Hemos trabajado para alinear nuestras políticas de salud y seguridad en la medida de lo posible, lo que facilita la comprensión de las familias, ya que ellas también manejan sus vidas durante el COVID-19”, explicó la comisionada de OEC, Beth Bye.

Los documentos de orientación se compartieron con las escuelas y los distritos anoche y se llevó a cabo un seminario web con los superintendentes.