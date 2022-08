Inversión de $580 millones para protección de aguas contra contaminación

- Publicidad -

HARTFORD. – El gobernador Ned Lamont anunció que el estado de Connecticut está realizando una inversión de 580 millones de dólares en proyectos municipales de control de la contaminación del agua listos para la construcción, que protegerán las aguas del Estado de la contaminación por aguas residuales y ayudarán a mejorar la calidad del vital líquido.

Los proyectos anunciados están en la Clean Water Fund Priority List, la hoja de ruta del Estado para administrar los Clean Water Funds estatales y federales, uno de los recursos más importantes disponibles para proteger y mejorar la calidad del agua.

Estos fondos, repartidos a lo largo de dos años, incluyen 507 millones de dólares en fondos estatales complementados con 73 millones en fondos federales, que fueron aumentados por la Bipartisan Infrastructure Law (BIL), recientemente adoptada, lo que ayudó a que esta lista de proyectos fuera aún más amplia que en el pasado.

La Clean Water Fund Priority List también identifica el uso de los fondos de BIL complementarios para brindar oportunidades adicionales para proyectos de mitigación de desbordamiento de alcantarillado sanitario en las comunidades en dificultades de Connecticut, lo cual está en línea con la política estatal sobre equidad ambiental.

Los Clean Water Funds continúa dando prioridad a la financiación de proyectos para abordar problemas importantes de calidad del agua, como proyectos de eliminación o mitigación de desbordamiento de alcantarillado combinado (CSO), proyectos de eliminación de nutrientes (nitrógeno o fósforo) y proyectos de reducción de la contaminación de pequeñas comunidades.

En total, la lista de prioridades apoyará 18 proyectos listos para la construcción con un costo total aproximado de 580 millones de dólares y ofrecerá alrededor de 245 millones para proyectos elegibles para financiamiento de categoría de reserva (aumentos de costos, planificación, diseño, pequeña comunidad, rehabilitación de infiltración y afluencia, rehabilitación de estaciones de bombeo, infraestructura verde, resiliencia y mejora del sistema de recolección).

Además, con el lanzamiento de la nueva lista de prioridades, los fondos también están disponibles para municipios en asociación con otros para proyectos de resiliencia e infraestructura verde relacionados con la recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales.

Las reservas dedicadas ahora están abiertas para:

– Trabajo de planificación y diseño de proyectos

– Proyectos de sistemas de recolección (incluyendo reducción de afluencia/infiltración y rehabilitación de estaciones de bombeo)

– Proyectos de infraestructura verde

– Proyectos de resiliencia

Los municipios pueden continuar presentando solicitudes para estos fondos de reserva hasta el final del año fiscal 2022-2023.

Además, la reserva de proyectos de resiliencia incluye un nuevo lenguaje que identifica la prioridad de financiamiento para proyectos en municipios que han establecido una autoridad municipal de aguas pluviales de conformidad con la sección 22a-498 de los Estatutos Generales de Connecticut.

Cualquier municipio interesado en obtener más información sobre los fondos de reserva disponibles debe visitar la página web del Department of Energy and Environmental Protection’s Clean Water Fund Financial Assistance, en https://portal.ct.gov/DEEP/Municipal-Wastewater/Financial-Assistance-for-Municipal-Wastewater-Projects, para obtener detalles y solicitudes.

Para obtener más información, pueden enviar un correo electrónico a [email protected].