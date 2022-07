Nueva “Tarjeta de expediente seguro” que permitirá identificar a inmigrantes indocumentados

- Publicidad -

STAMFORD.- Millones de inmigrantes llegan a las fronteras de los Estados Unidos buscando que se les otorgue el asilo, sin embargo, existe una gran cantidad de ellos que quedan indocumentados dentro del país mientras esperan que sus casos lleguen a una resolución en el tribunal de inmigración.

Por esta razón, el Gobierno del presidente Biden ha decidido disponer una nueva tarjeta de identidad para todos los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos, que se conocerá como “Tarjeta de expediente seguro” según informaron funcionarios de seguridad nacional.

El portador de dicha identificación podrá acceder a los archivos de inmigración que existan de su caso, además de hacer ajustes de datos y mantener un contacto directo con las autoridades federales.

Con esta tarjeta, el gobierno estadounidense espera poder otorgar beneficios como acceso a la educación, la salud y la vivienda. También está previsto que eventualmente la Administración de Seguridad del Transporte acepte la tarjeta para abordar vuelos internos en el país.

La tarjeta será entregada a todos los inmigrantes que hayan entrado de forma ilegal al país, y que estén pasando por largos procesos judiciales migratorios o de expulsión. Esto les permitirá a los solicitantes de asilo demostrar a las autoridades que están en el sistema migratorio en caso de ser detenidos.

“El programa ICE Secure Docket Card forma parte de un programa piloto para modernizar varias formas de documentación proporcionada a los no ciudadanos liberados provisionalmente a través de una identificación consistente, verificable y segura. La tarjeta segura contendrá una foto, identificadores biográficos y características de seguridad de última generación para el beneficio mutuo del gobierno y los no ciudadanos”, señaló el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en su sitio web.

La agencia, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), solicitó 10 millones de dólares al Congreso para poder lanzar el programa, el requerimiento que es parte del presupuesto de 2023 deberá ser aprobado en septiembre.

En un informe reciente del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes se menciona el programa ‘ICE Secure Docket Card’ y el costo para ponerlo en marcha.

Mientras se pone en marcha el programa, el ICE continúa promoviendo en redes sociales su programa de citas en línea donde personas sin documentos pueden reportarse en su idioma mientras se encuentran a la espera de procedimientos migratorios.

Este sistema también le dará a los agentes federales de inmigración un mayor contacto y control sobre la ubicación de los ciudadanos que están tramitando su estado migratorio.

¿Qué es la “Tarjeta de expediente seguro”?

La ICE Secure Docket Card (SDC) permitirá la identificación de migrantes que sirva como una ventanilla única para acceder a los archivos de inmigración, además de facilitar la rendición de cuentas en el proceso de inmigración.

Esta tarjeta tiene datos de la persona y un código QR que dirigirá a un portal en la que se puede consultar la información relevante del titular.

En ese portal las personas podrán actualizar su información y comunicarse con las autoridades federales mientras atraviesan el proceso de migración.

¿Qué datos tendrá esta tarjeta?

Hasta el momento se sabe que puede compararse con una identificación con foto, además de que incluirá el nombre y la nacionalidad de la persona, según información de las autoridades.

¿Por qué es importante?

Debido al aumento de inmigrantes en la frontera que llegan a los Estados Unidos buscando asilo, muchos de ellos usualmente quedan indocumentados cuando se quedan en el país, por ejemplo, a la espera de que sus casos se resuelvan en la corte.

Según el Center for American Progress (CAP), un laboratorio de ideas no partidista, millones de inmigrantes indocumentados viven en los Estados Unidos y no tienen acceso a un documento oficial, ya sea un pasaporte o certificado de nacimiento, lo que les dificulta su día a día.

Sin un documento oficial que los identifique, según el CAP, muchos de los inmigrantes y sus familias no pueden llevar a cabo actividades diarias como abrir cuentas bancarias, obtener asistencia en salud, inscribir a sus hijos en escuelas o si quiera pedir prestado un libro en la biblioteca.

Pero con este documento, el gobierno espera identificarlos, haciendo más fácil el acceso a vivienda, salud, transporte y otros beneficios, según Axios.

¿A quiénes se les daría esta tarjeta?

La tarjeta se les entregará a inmigrantes que no tengan documentos a la hora de llegar a los Estados Unidos y también a quienes estén inscritos en “alternativas a la detención” o ATD, según un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional.

Se estima que un número cada vez mayor de personas ha sido puesto en las ATD luego de un cambio de detención y la llegada de más nacionalidades que no pueden ser rechazadas bajo una regla de emergencia pandémica de la era Trump.

El U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) está monitoreando a más de 300 mil migrantes en las ATD, que puede incluir monitores de tobillo con GPS, teléfonos o una aplicación conocida como SmartLINK, según el funcionario.

¿Cuál es el objetivo que tiene el gobierno esta tarjeta?

La iniciativa es parte de un esfuerzo del gobierno del presidente Joe Biden para agilizar los procesos de migración que a menudo han llevado a la confusión entre los inmigrantes que están en proceso de deportación.

Se espera que eventualmente esta tarjeta de identificación sea aceptada por la Administración de Seguridad del Transporte para viajar en aeropuertos del país, según dos funcionarios de Seguridad Nacional.

Esta tarjeta podría ser usada como identificación, pero no es válida como documento para votar, pues solamente los ciudadanos estadounidenses pueden votar.

¿Cuándo estará en funcionamiento esta tarjeta?

ICE planea poner a prueba la tarjeta para fin de año, dijo un funcionario de Seguridad Nacional.