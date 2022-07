Organización ayuda a veteranos con necesidades de vivienda

- Publicidad -

BRIDGEPORT.- Homes for the Brave (HFTB) anunció que han ampliado sus programas y servicios a West Haven.

De acuerdo con su sitio web, Homes for the Brave es una organización sin fines de lucro con sede en Bridgeport, que lidera la lucha contra la falta de vivienda de los veteranos en colaboración con Veterans Affairs (VA) y otras agencias comunitarias.

El objetivo de los programas de HFTB es brindar a las personas acceso al apoyo y la capacitación en habilidades necesarias para vivir de forma independiente y participar en sus comunidades.

Homes for the Brave en West Haven abrió la primera de dos casas en la primavera de este año y está abriendo la segunda casa en este verano.

El programa está cerca del VA Medical Center y puede atender a un total de 14 veteranos varones sin hogar, brindándoles alojamiento temporal y apoyo en el sitio.

A cada veterano se le proporciona su propia habitación, apoyo con las necesidades básicas (comida, ropa, entre otros), manejo de casos y apoyo de especialistas de apoyo entre pares por las noches y los fines de semana.

Según la organización, los objetivos del programa son ayudar a cada veterano a alcanzar su objetivo de mudarse a una vivienda permanente y segura, así como aumentar y estabilizar sus ingresos, y trabajar hacia sus metas de autodeterminación.

Homes for the Brave ayuda a los veteranos a los que atienden y brinda el apoyo que necesitan para ayudarlos a pasar a una vida independiente.

Cada veterano tiene acceso a otros recursos de Homes for the Brave, que incluyen capacitación vocacional, tratamiento clínico y apoyo continuo después de dejar el programa.

Homes for the Brave en West Haven es operado en asociación con el Affairs Grant and Per Diem Program, el VA CT Healthcare System y la Veterans Support Foundation, que es propietaria de los edificios donde se encuentra el programa.

“Abrir estas dos casas en West Haven nos permite brindar nuestros programas y servicios a los veteranos en el condado de New Haven, lo que nos permite atender a más veteranos que lo necesitan. Estamos muy complacidos de expandirnos a West Haven y servir a los veteranos que se encuentran sin hogar en esa área”, comentó Vince Santilli, director ejecutivo de Homes for the Brave.

De acuerdo con la organización, la misión de Homes for the Brave (HFTB) es, con énfasis en los veteranos, proporcionar la vivienda y los servicios necesarios para que las personas sin hogar regresen a una vida productiva y significativa.

Desde su creación en 1998, la HFTB ha prestado servicios a más de mil 500 personas, al mismo tiempo que se relaciona con cientos de voluntarios y organizaciones locales para crear una red de apoyo en constante expansión.

“Nos esforzamos por ser un faro de esperanza e inspiración para la comunidad al brindar programas innovadores, integrales y compasivos que demuestran nuestra dedicación a nuestros veteranos”, agregó el sitio web.

Para obtener más información, pueden visitar la web https://homesforthebrave.org.