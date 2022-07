Nueva subvención busca abordar equidad alimentaria

- Publicidad -

STAMFORD.- Raytheon Technologies ha otorgado a Connecticut Foodshare 1.5 millones de dólares para ayudar a aumentar el acceso a los alimentos en las comunidades de todo el Estado que experimentan una alta inseguridad alimentaria.

En el estado, 1 de cada 8 personas tiene inseguridad alimentaria, según Feeding America.

Pero con una nueva subvención, los residentes que viven en áreas rurales y comunidades de color verán un aumento en los alimentos nutritivos disponibles en las despensas asociadas.

El verano es la época del año más difícil para la inseguridad alimentaria porque los niños no van a la escuela, expresó Jason Jakubowski, director ejecutivo de Connecticut Foodshare.

También dijo que los problemas del Estado con la equidad y el acceso a los alimentos se malinterpretan.

“Muchas personas nos miran y dicen que somos ‘el estado más rico del país´, y obviamente, no tendríamos problemas con la inseguridad alimentaria’, pero eso no puede estar más lejos de la verdad. En 2022, todavía hay 425 mil personas aquí en el estado de Connecticut que padecen inseguridad alimentaria”, indicó Jakubowski.

Jakubowski dijo que un análisis de la brecha de comidas de Foodshare muestra que Waterbury, Stamford, Norwalk, West Haven, Bristol, New Haven, New Britain, Groton, Manchester y Greenwich son las áreas con la mayor brecha de comidas, o las comidas que las familias y las personas no pueden pagar.

Agregó que parte del problema de la equidad es que los recursos a menudo se dirigen hacia las ciudades más grandes cuando también hay necesidad en los municipios más pequeños.

“No siempre es ahí donde están las brechas más grandes, porque también tienen una cantidad tremenda de servicios en esos municipios”, comentó el directivo.

Jakubowski dijo que el trabajo para aumentar los servicios ya está en marcha.

La subvención también ayudará a ampliar los servicios de salud mental y adicción a los residentes de ciudades más pequeñas.

Los residentes pueden visitar la web https://ctfoodshare.org o llamar al 2-1-1 para obtener más información.