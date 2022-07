Escuelas vieron 303 incidentes de tráfico en tres años

- Publicidad -

STAMFORD .- La queja más común que Jonathan Jacobson escucha de sus electores en la Strawberry Hill School es el exceso de velocidad de los autos que suben y bajan por la avenida principal del vecindario.

“Aquí en Stamford, a falta de un término mejor, existe una cultura de mala conducción”, dijo Jacobson, durante una reunión de la Junta de Representantes de Stamford este mes.

Jacobson, miembro de la junta, decidió hacer algo al respecto. Escribió una resolución, que fue copatrocinada por otros 21 representantes, que pide que se instalen cámaras de velocidad en las escuelas de Stamford.

A lo largo de Strawberry Hill Avenue, que colinda con el distrito 12 que representa Jacobson, se encuentran dos escuelas: la Strawberry Hill School y la Stamford High School.

En la reunión de la Junta más reciente, la resolución se aprobó fácilmente con una votación de 27 a 7 y dos abstenciones.

Pero hay una trampa. Para que se implemente, los legisladores estatales tendrían que aprobar una legislación que permita el uso de cámaras de velocidad en el estado o que otorgue a los municipios locales el poder de elaborar sus propias regulaciones.

Los esfuerzos para lograr que las legislaturas permitan el uso de cámaras de velocidad han fracasado en el pasado.

En 2018, se presentó un proyecto de ley para comenzar un programa piloto para cámaras de exceso de velocidad, pero no obtuvo mucha tracción.

En ese momento, la American Civil Liberties Union (UCLA) de Connecticut y la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) testificaron en contra, argumentando que las cámaras plantean riesgos para la privacidad y podrían afectar de manera desproporcionada a las personas de color.

Otra preocupación es que las cámaras identifican los autos por la matrícula, no por el conductor. Lo que significa que los residentes que permitan que otros conduzcan su automóvil podrían recibir una multa por exceso de velocidad por una infracción que no cometieron.

Jacobson dijo que tiene la esperanza de que esta vez sea diferente.

Para empezar, el Estado está probando un programa piloto de cámaras de velocidad este año en las carreteras para proteger a los trabajadores de las carreteras.

“En la medida en que sea apropiado proteger a nuestros trabajadores de las carreteras, también deberíamos buscar proteger a nuestros maestros y niños”, comentó Jacobson en la reunión de la junta.

La resolución también cuenta con el apoyo de la alcaldesa de Stamford, Caroline Simmons.

“Nuestra Ciudad ha tenido trágicas muertes de peatones alrededor de nuestras escuelas y debemos asegurarnos de proteger la seguridad pública y mejorar la seguridad de los peatones y la accesibilidad para peatones en toda nuestra comunidad”, expresó Simmons.

Los accidentes de tráfico mortales han aumentado un 31 por ciento en los últimos tres años en Connecticut, según los datos presentados por Luke Buttenwieser, del departamento de tráfico de Stamford, durante una reunión del Comité Estatal y de Comercio de la Junta de Representantes, el mes pasado.

Describió el creciente número de accidentes automovilísticos fatales como una “pandemia”.

“Vamos por un mal camino en términos de seguridad vial en los Estados Unidos”, comentó Buttenwiser.

Hasta hace poco, los accidentes automovilísticos eran la principal causa de muerte entre los niños hasta que fueron eclipsados ​​por las muertes relacionadas con armas de fuego en 2020, según datos proporcionados por los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC).

En Stamford, algunas escuelas han experimentado más incidentes relacionados con el tráfico que otras.

Al observar la cantidad total de paradas de tráfico y accidentes automovilísticos cerca de las escuelas desde 2019, la Stamford High School superó a cualquier otra escuela de la ciudad por un amplio margen.

Según un gráfico presentado por Buttenwiser, la escuela fue el lugar de unos 38 accidentes en los últimos tres años más o menos.

La Rippowam Middle School ocupó el segundo lugar en la lista, con alrededor de 18 incidentes de este tipo.

Los datos no especificaron si alguno de los choques se debió al exceso de velocidad.

El corredor de la Strawberry Hill School, donde se encuentra la Stamford High School, es una de las áreas más problemáticas de la ciudad que los funcionarios de tránsito dicen que esperan solucionar.

Fue el sitio de un accidente fatal en 2016, cuando un estudiante de 18 años fue atropellado y asesinado por una camioneta que intentaba cruzar la Strawberry Hill Avenue.

En 2021, hubo 10 incidentes de peatones atropellados por vehículos cerca de zonas escolares, según la presentación de Buttenwieser, pero esos números tampoco especificaron si hubo exceso de velocidad en algún caso, ni cuándo ocurrieron los incidentes.