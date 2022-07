Estos son los síntomas más comunes de las variantes BA.5 y BA.4

- Publicidad -

NORWALK.- A medida que muchos estadounidenses aumentan sus viajes de verano sin máscaras, dos subvariantes de COVID-19 están causando un aumento en los casos.

La BA.5, que representa el 65% de los casos, y la BA.4, que representa el 16% de los casos, son los primos más inteligentes de ómicron.

Las dos subvariantes están evadiendo los anticuerpos e incluso las protecciones de las vacunas, ya que se cree que son las versiones más contagiosas del virus hasta el momento.

“Saben cómo engañar a nuestro sistema inmunológico”, dijo la experta médica de TEGNA, la doctora Payal Kohli.

¿Cuáles son los síntomas de las nuevas subvariantes de COVID-19?

Dado que las subvariantes se derivan de la variante ómicron original, los síntomas caen bajo el mismo paraguas. Sin embargo, los síntomas aún varían según el estado de vacunación, la edad, la infección previa, la medicación y otros factores, explicó Kohli.

Los datos recopilados de la aplicación Zoe en el Reino Unido muestran que la mayoría de los síntomas se asemejan al resfriado común, con dolor de garganta y secreción nasal.

Kohli dijo que un cambio significativo en los síntomas de las subvariantes son una mayor cantidad de estornudos, algo que no se había visto en formas anteriores de la variante ómicron de COVID-19.

“Ahora, curiosamente, también estamos viendo anecdóticamente que puede haber un grado ligeramente mayor de pérdida del gusto y del olfato”, comentó Kohli.

¿Tiene COVID-19, un resfriado o alergia?

Sin muchos de los síntomas “clásicos” de COVID-19, como dolores musculares, fiebre alta y escalofríos, se vuelve cada vez más difícil descifrar si una persona tiene COVID-19 o alergias simples.

Las pruebas consistentes son la mejor manera de confirmar si sus síntomas son realmente COVID-19, según Kohli.

Para aquellos que están completamente vacunados, las cosas pueden complicarse un poco más, ya que los sistemas inmunológicos en los primeros días de la infección pueden causar un falso negativo en las pruebas caseras.

Las subvariantes responsables del último aumento representan una amenaza diferente, ya que también tienen tasas más altas de reinfección.

“Incluso si ha tenido una infección recientemente, con ómicron, o si ha tenido lo que llamamos inmunidad híbrida, que es una infección más vacunación, que se pensaba que era el nivel más alto de protección, estamos viendo una tasa más alta de reinfección incluso en esos individuos”, dijo la experta.

El martes, la administración del presidente Joe Biden instó a los estadounidenses a recibir sus vacunas de refuerzo como una forma de protegerse de las nuevas subvariantes.

Ahora, con Novavax, una vacuna basada en proteínas más tradicional aprobada por la U.S. Food and Drug Administration (FDA), y una píldora contra el COVID-19 , los estadounidenses tienen más recursos que nunca para protegerse durante otro aumento repentino. Sin embargo, casi una cuarta parte de los estadounidenses no han recibido ninguna vacuna contra el COVID-19.

“Aunque las vacunas y las inyecciones de refuerzo que tenemos disponibles en este momento están realmente diseñadas para la cepa original de Wuhan, y no tanto para las subvariantes, estamos viendo que hay un alto grado de eficacia en las vacunas que mantienen a las personas fuera del hospital”, indicó Kohli.

¿Cuáles son los síntomas más comunes de COVID-19?

Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades enumeran los síntomas más comunes de COVID-19:

Fiebre o escalofríos

Tos

Falta de aire o dificultad para respirar

Fatiga

Dolores musculares o corporales

Dolor de cabeza

Nueva pérdida del gusto o del olfato

Dolor de garganta

Congestión o secreción nasal

Náuseas o vómitos

Diarrea