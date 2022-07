Autoridades hacen un llamado para que los más pequeños sean vacunados antes del regreso a clases

- Publicidad -

BRIDGEPORT.- El gobernador Ned Lamont y la comisionada de salud, la doctora Manisha Juthani, hablaron el lunes pasado desde Bridgeport, alentando a los padres a vacunar y reforzar a sus hijos contra el COVID-19 antes de que regresen a la escuela el próximo mes.

Los niños pequeños de seis meses a 5 años recibieron la aprobación hace un mes en junio.

Los niños de 5 a 11 años han sido aprobados para vacunarse desde octubre.

Ella dijo que el 50% de los niños de 5 a 11 años en el Estado están vacunados. Según los datos del Estado, un total de 274 mil niños de cero a 14 años están completamente vacunados.

“Este no es nuestro primer llamado para que vacunen a los niños antes de la escuela. Ya hemos pasado por esto antes. Sabemos lo que debemos esperar y preparar para septiembre y octubre”, manifestó el gobernador Lamont.

“A diferencia de hace dos años, tenemos las herramientas para mantener a salvo y proteger a las familia y aprovechar esas herramientas”, agregó el funcionario.

Si bien la vacuna no evitará que alguien contraiga el virus, disminuye las posibilidades de enfermedad grave y hospitalización.

La comisionada de salud dijo que la gente no debería esperar a que se aprueben nuevas vacunas y refuerzos para que los niños sean protegidos contra el COVID-19.

“Especialmente una persona normal como yo siempre se enferma. Le da el COVID-19 una vez y luego le da de nuevo. En la segunda vez, podemos sentirnos mucho mejor porque estamos vacunados”, declaró la abuela de East Hartford, Brenda Nieves.

Ninguno de sus cinco nietos está vacunado, pero a ella le gustaría que lo estuvieran.

Ella dice que sus padres tienen miedo de que los niños reciban las vacunas.

“Piensan que, si se vacunan, se enfermarán porque, por supuesto, ellos vieron que me enfermé cuando me vacuné, pero no fue tan malo”, indicó Nieves.

Ella dice que a su nieta que pronto cumplirá 9 años le gustaría vacunarse, especialmente cuando tiene que usar máscaras porque no está vacunada.

“En lugar de que usen máscaras, es preferible que se vacunen ya que no tendrán que preocuparse por usar máscaras todo el tiempo”, finalizó Nieves.