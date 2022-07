¿Cómo el Barcelona, un club con crisis financiera, planea fichar estrellas?

- Publicidad -

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, volvió a comer en su restaurante favorito la semana pasada por la noche, junto con el nuevo copropietario del Chelsea, Behdad Eghbali (el copresidente de Clearlake Capital forma parte del consorcio que compró a los Blues a Roman Abramovich, junto con Todd Boehly). Cuando Laporta salió y lo metieron en la parte trasera de una camioneta para evitar a los medios, todo lo que Egbhali dijo fue que la comida en Via Veneto había sido muy buena. Mientras tanto, el director ejecutivo del Barcelona describió la visita como “institucional”, sea lo que sea que eso signifique. No fue muy convincente y los reporteros no lo creyeron; uno preguntó si Eghbali estaba allí para confirmar el traspaso de César Azpilicueta al Camp Nou.

No es solo por Azpilicueta quien se pregunta; también está el lateral izquierdo Marcos Alonso. El central Andreas Christensen ya se había presentado en España con un papel en la mano que demostraba que venir a Cataluña siempre había sido su sueño, ahora cumplido tras expirar su contrato con el Chelsea. Escrito cuando era pequeño y con letra pulcra, declaraba su intención de jugar con el FC Barcelona. Dijo que les había dicho a Alonso y Azpilicueta de su fichaje, y esperaba que pronto se unieran a él. El día anterior, el mediocampista Franck Kessie había llegado después de terminar su contrato con el AC Milan, luciendo elegante en traje azul.

La noticia llegó un par de días después de otra oferta por el atacante del Leeds United, Raphinha (que ya fue presentado como nuevo jugador culé), con optimismo de que realmente pueda llegar al Barcelona a pesar de la competencia de otros clubes que habían realizado ofertas por encima de los 60 millones de euros. Y noticias sobre Robert Lewandowski, la tarifa de transferencia se acerca a los 40 millones de euros por el delantero del Bayern Múnich. Laporta también había hablado abiertamente sobre Bernardo Silva de Man City; El defensa del Sevilla Jules Kounde también ha sido vinculado. Y aún sigue la historia de Ousmane Dembélé, seis meses después de que le dijeran que dejara el club y una semana después de haberse convertido oficialmente en agente libre, su futuro ya no está claro.

Luego está la situación de Frenkie de Jong. El Barcelona había estado negociando su transferencia de 85 millones de euros al Manchester United, tratando de que se fuera incluso cuando realmente el jugador no quería, pero el presidente señaló que no tenía la intención de dejar que el centrocampista se fuera. Fue una gran advertencia, y no exactamente un voto, pero aquí estaba diciendo que le gustaría que el joven de 25 años se quedara.

Todo esto plantea una pregunta: ¿Cómo?

¿Cómo podría el Barcelona, un club con una deuda de 1.300 millones de euros, hacer esto? ¿Cómo podían, con un límite salarial fijado por LaLiga de -144 millones de euros, perseguir a tantos jugadores y a tal coste? ¿Y por qué la liga los dejaría? ¿Cómo puede un club descrito por su propio vicepresidente como “clínicamente muerto” fichar a todos estos jugadores?

La respuesta corta es que no pueden. Kessie y Christensen fueron presentados esta semana, pero no pueden ser registrados porque el Barcelona no cumple con los criterios de fair play financiero de la liga. No están dentro de los límites salariales que marca LaLiga y esos déficits presupuestarios impiden que sus nuevos jugadores se incorporen formalmente a la plantilla.

Por ahora, de todos modos. Eventualmente lo harán, o al menos esa es la aspiración y la expectativa. Es por eso que el “no pueden”, no es realmente la respuesta, incluso si se trata estrictamente del presente. E incluso eso puede necesitar un poco de explicación.

De hecho, a juzgar por muchas reacciones, necesita una explicación, incluso si es necesariamente simplificada; de lo contrario, se vuelve muy compleja, muy aburrida y estaremos aquí para siempre. Nadie quiere eso.

Entonces, más allá de la respuesta obvia de que ningún equipo ficha a todos los jugadores que busca, y mucho menos a todos los jugadores a los que están vinculados, aquí hay algunos consejos sobre cómo un club que parece incapaz de fichar a ningún jugador terminará fichando jugadores. Tal vez incluso bastantes, y tal vez también por mucho dinero.

En primer lugar, aquí hay procesos diferentes pero interrelacionados que se ejecutan en paralelo:

Uno es el estado financiero general del club, algo que siempre tiene que equilibrarse con el estado competitivo del club a corto, medio y largo plazo.

Otra es la capacidad del club para alcanzar los objetivos presupuestarios, razón por la cual hubo prisa por ‘jalar’ la primera de las ahora famosas “palancas económicas” antes del 1 de julio.

El tercero es la capacidad del club para cumplir con los criterios de la liga para firmar. Y ese es el que, ahora mismo, es el más significativo.

El límite salarial, el equivalente al fair play financiero de LaLiga, es la cantidad -definida por la liga tras analizar las cuentas auditadas del club- que se permite gastar en el primer equipo, compuesto básicamente por traspasos, amortizaciones y salarios. Es una simplificación excesiva, pero es esencialmente un cálculo de lo que el club puede permitirse en función de los ingresos frente a las salidas. Hay recomendaciones de que los salarios no deberían representar mucho más del 60% de los ingresos de un club, pero la correlación no es tan directa.

También se aplica, y esto es importante, antes de los fichajes. Esto no es como otros controles financieros, donde un club que rompe las reglas es castigado más tarde. Si un club no cumple con los criterios, simplemente no podrá fichar a un jugador. Los registros se realizan digitalmente con una aplicación que en realidad no le permitirá hacer clic en “Aceptar”. Por lo tanto, un jugador que se intente agregar simplemente no se agregará y su registro no se completará. La computadora dirá que no. Hay formas de mover el dinero, diferir los pagos y repartir los costos, por supuesto (recuerde el acuerdo de intercambio de Arthur/Miralem Pjanic con la Juventus), pero eso no puede durar para siempre, y solo lo lleva hasta cierto punto.

Los límites salariales cambian todo el tiempo, dependiendo de la cantidad de dinero que entra y sale. Los -144 millones de euros del Barcelona, la única cifra negativa en la liga, se debieron a que los costos fueron mayores de lo previsto y algunas pérdidas se acumularon el año pasado. Esa cifra es el último límite publicado, en lugar de la cifra real en este momento. La próxima cifra se definirá a finales de este verano; cómo está en negativo hoy, significa que el Barcelona tiene que recuperar 144 millones de euros antes de llegar a 0. Lo que todavía significaría, literalmente, que no tienen nada para gastar en jugadores.

Pero eso no significa que el Barcelona no gaste dinero en su plantilla – la masa salarial real que gastan anualmente ronda los 560 millones de euros-, significa que no pueden. O más bien, no pueden gastar de nuevo: debido a que no alcanzan los objetivos, no pueden agregar más, excepto bajo ciertos y limitados criterios.

Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, Barcelona necesita reducir costos y ganar dinero, y rápido. Lo obvio es deshacerse de los jugadores por mucho dinero o dejar que sus mayores asalariados encuentren nuevos clubes. Han probado ambos, y todavía lo están intentando, pero ninguno es fácil; los jugadores tienden a no estar tan dispuestos a aceptar recortes salariales o dejar clubes donde están felices y ganando mucho. Y solo hay una cosa peor que estar en el mercado con muy poco dinero: estar en el mercado cuando todos saben que tienes muy poco dinero.

Hay otras formas de generar dinero: el acuerdo de patrocinio de Spotify, por ejemplo. Mayores ingresos en el día del partido, marketing y más. Y entonces, ante una crisis, Barcelona inventó lo que llamaron palancas.

Había dos maneras en que esperaban hacer esto. Uno fue un trato para vender hasta el 25% de sus derechos de televisión por los próximos 25 años. La otra era vender hasta el 49,9% de BLM, la empresa que crearon para gestionar su comercialización y concesión de licencias. ¿Es esta una buena idea? Es una pregunta razonable, pero puede que no lo sea, al menos no ahora. La respuesta bien puede ser “no, en realidad no” (después de todo, está vendiendo un activo o una parte de las ganancias futuras), pero tenían que buscar alguna solución. La privatización de activos siempre fue probable que fuera una salida.

La primera de estas palancas se confirmó recientemente y, tras dos años de pérdidas, permitió al Barcelona alcanzar los objetivos presupuestarios, obteniendo beneficios en el ejercicio, que cerró el 1 de julio, y repercutiendo también en ese límite salarial.

El Barcelona vendió el 10% del dinero que debe ganar con sus derechos de televisión de LaLiga (no sus derechos de Champions League) durante los próximos 25 años por 207,5 millones de euros. Para ellos, el acuerdo de televisión tiene un valor actual de 166 millones de euros. Entonces, si ese acuerdo no cambia (lo que debería, por supuesto), estarían entregando 16 millones de euros al año, a partir de este año, durante 25 años: un total de 400 millones de euros durante ese período a cambio de 207,5 millones de euros ahora, cuando más lo necesitan. Esencialmente, un préstamo garantizado contra ganancias futuras.

El Barcelona ahora espera que, aliviando la presión con ese acuerdo y ganado algo de tiempo, puedan vender un 15% más por cerca de 400 millones de euros. Alcanzar ese objetivo está lejos de ser fácil, pero si lo hacen significaría, nuevamente simplificando cálculos más complejos para facilitar la comprensión, recaudar un poco menos de 600 millones de euros (607 millones de euros menos los 16 millones de euros que pierden este año). Luego está el posible acuerdo de BLM, que el Barcelona pronosticó podría rondar los 300 millones de euros.

¿Ese paquete significa que pueden firmar y registrar jugadores? Sí, pero no por sí solo. Hace unas semanas, Barcelona sugirió que incluso si ganaban 600 millones de euros con las palancas, podría no ser suficiente. Sin embargo, poco después, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, dijo que 500 millones de euros deberían permitirles fichar.

Para explicar por qué, lo haremos en términos simples: tomando el límite salarial de Barcelona en -144 millones de euros y su masa salarial real en 560 millones de euros (pretenden reducirlo a 400 millones de euros), necesitarían llegar a 704 millones de euros para generar un saldo positivo. Si pudieran ganar 600 millones de euros, el límite inferior de las predicciones iniciales, se quedarían cortos. Si ganaran 800 millones de euros, el límite superior de las primeras predicciones y es poco probable que sea el caso, tendrían un superávit de alrededor de 96 millones de euros, que podrían invertirse.

Si se quedaran cortos, aún podrían gastar aprovechando los criterios de LaLiga establecidos a raíz de la pandemia de COVID-19 y diseñados para dar a los clubes cierto margen de maniobra en el marco de la reducción de costos, basados ​​en la creencia de que no podrían evitar que los clubes tengan acceso a cualquier medio por el cual modificar su escuadrón, incluso cuando tienen que comprometerse a equilibrar los libros. Esta es la regla 1:4 por la que los clubes pueden invertir 1€ por cada 4€ ahorrados. En pocas palabras, desprenderse de un jugador por 10 millones de euros, puedes invertir 2,5 millones de euros. O si ese jugador solo supone el 5% de su presupuesto, puede invertir el 50% de lo ahorrado.

Si un club llega a un punto en el que su límite salarial realmente se correlaciona con la masa salarial existente, entonces puede invertir en 1:1. En otras palabras: cada euro que demuestres que puedes ahorrar, puedes invertir porque estás manteniendo ese nivel. Y eso es a lo que aspira el Barcelona, ​​más que un superávit repentino para fichajes. Laporta ha dicho recientemente que espera hacerlo incluso mientras se resiste a vender la mitad de BLM, y eso es porque continúan cortando transversalmente: ventas, reducciones salariales, recortes. Este verano nos mostrará cuán realista es eso.

De ahí que el Barcelona intente deshacerse primero de De Jong y ahora, como dicen que ya no quieren que se vaya, admitiendo que habría que hacer ajustes salariales para mantenerlo. Por lo tanto, Kessie y Christensen vienen en transferencias gratuitas. De ahí la oferta de contrato a Dembélé con reducción de salario. De ahí la salida cedida de Clement Lenglet al Tottenham, la renovación de Samuel Umtiti para volver a intentar desprenderse de él, la presión sobre Gerard Piqué. Los costos aún deben reducirse y dramáticamente. No es casualidad que Laporta hable de esperar, de no tener que dejar marchar al holandés; sabe que aún puede y que De Jong es el talento más atractivo de la plantilla.

Laporta ha vuelto a insistir esta semana en que, si bien quieren formar el equipo que quiere el entrenador Xavi Hernández, y si bien siente cierta obligación de cumplir su promesa a Lewandowski, incluso cuando la tarifa de transferencia ha aumentado mucho más de lo que esperaban, cualquier las decisiones también deben equilibrar los criterios financieros. (Por lo tanto, algunos de esos acuerdos que se promocionan son tan inverosímiles como parecen). Todavía hay demasiados jugadores que ganan demasiado dinero, salidas que deben encontrarse, formas de reducir los costos – no solo para mejorar su límite salarial, aunque ese es el problema inmediato, sino porque simplemente tienen que hacerlo. Sin embargo, también tienen que mejorar su equipo y no es fácil.

“Primero tenemos que asegurar esa segunda palanca y luego podemos firmar 1:1”, dijo Laporta.

Si llegan a ese punto, ¿serán capaces de encontrar un euro por cada euro que quieran invertir? Tendrán que hacerlo, lo que nos lleva de nuevo a la pregunta inicial: ¿Cómo?

Así es como, la mecánica por la cual es posible. Si es el planteamiento correcto es discutible, si crees que todo lo que te dicen es otra cosa, si este verano acaba como piensan los optimistas, o como temen los pesimistas está por ver, pero sí es posible fichar a algunos jugadores e incluso algunos costosos: Barcelona se ha fijado un objetivo de 200 millones de euros en gastos. Pero no, no es posible firmarlos todos. El sistema no lo permitirá, un hecho que a menudo aparentemente se pasa por alto.

Mucho se ha hablado del hecho de que al Barcelona (y a otros clubes) se les permite firmar; a menudo se ha afirmado que se les ha permitido seguir gastando, repitiendo los errores del pasado, acumulando más deuda. La acusación es que han sido complacidos o han escapado del castigo por su mala gestión financiera, continuando a pesar de todo y nunca obligados a enfrentar las consecuencias. Si puede haber algo en lo primero, lo segundo realmente no es cierto. Por muy rápido que la gente parezca olvidarlo, hay dos palabras que lo subrayan Lionel y Messi.