Respaldan a 16 empresas de cannabis como solicitantes para vender la planta

BRIDGEPORT.- Un panel estatal aprobó, el martes pasado, el primer lote de solicitantes que buscan abrir negocios de cultivo de cannabis en Connecticut como propietarios de negocios de equidad social, con una consideración especial como miembros de comunidades afectadas negativamente por la guerra contra las drogas.

El Social Equity Council aprobó a 16 solicitantes durante una reunión remota y descalificó a otros 25 por no cumplir con los criterios descritos en una ley de 2021 que legalizó la venta recreativa de cannabis.

Los solicitantes aún necesitarán la aprobación del Departamento de Protección al Consumidor (DCP) antes de recibir una licencia para abrir un negocio.

“Hoy es un día de gran importancia para este consejo. Nuestras acciones serán transformadoras para los solicitantes de equidad social, pero, lo que es más importante, traeremos cambios a las comunidades más perjudicadas por la guerra contra las drogas a través del empleo y la reinversión comunitaria”, expresó Andrea Comer, comisionada adjunta del DCP que preside el consejo.

En un esfuerzo por ayudar a las comunidades perjudicadas por años de políticas gubernamentales de control de drogas, la ley requiere que la mitad de las licencias comerciales en la industria recién creada se otorguen a los solicitantes que viven en comunidades afectadas de manera desproporcionada.

Con base en las recomendaciones de la consultora Cohn Reznick, el panel aprobó dos postulantes de Bridgeport, cinco de Hartford, uno de Manchester, uno de Middletown, tres de New Britain, uno de Southington, uno de Stamford y dos de Waterbury.

Aunque los solicitantes deben vivir en las comunidades afectadas, no están obligados a abrir allí sus negocios iniciales. El consejo no especificó el martes pasado los nombres de los solicitantes, pero dijo que el Estado contactaría a las empresas aprobadas.

Si bien el panel aprobó a los candidatos exitosos sin controversia, luchó mucho antes de votar para rechazar a otros 25.

“Reconocemos que esta será una decisión que cambiará la vida de los solicitantes aprobados. También sabemos que aquellos que no sean aprobados se sentirán profundamente decepcionados, particularmente porque esta fue una oportunidad única”, dijo Comer.

Específicamente, algunos miembros se preocuparon por ocho solicitantes a los que se les denegó basándose únicamente en su incumplimiento de una disposición que se aplica a las empresas conjuntas.

La ley permite a los solicitantes obtener respaldo financiero de otras entidades siempre que el solicitante de capital social mantenga el 65% de la propiedad y el control del negocio.

Algunos miembros del panel temían que la disposición fuera un tanto ambigua y pudiera resultar en el rechazo de candidatos calificados debido a solicitudes mal articuladas.

“Todo en la historia nos dice que cuando hay áreas grises, a menudo no terminan en el mejor interés de las comunidades para las comunidades de color”, dijo Subira Gordon, miembro del panel, y agregó que a los solicitantes no se les dio la oportunidad de aclarar sus respuestas. “No me sienta bien, voy a ser 100% honesta”, precisó.

Gordon y otro miembro del consejo, Corrie Betts, votaron en contra de rechazar a los ocho solicitantes.

Otros miembros argumentaron que la disposición existía para evitar que los grandes patrocinadores financieros utilizaran a los solicitantes de equidad social como fachada para adquirir una licencia comercial con la intención de controlar la operación ellos mismos.

En un comunicado, Adam Wood, presidente de la Cámara de Comercio de Cannabis de CT, dijo que la aprobación de los 16 cultivadores como solicitantes de equidad social ayudaría a generar millones en ingresos y crear empleos bien remunerados.