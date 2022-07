Fondos disponibles para proveedores de cuidado infantil

- Publicidad -

YONKERS.- La gobernadora Kathy Hochul anunció que a partir de esta semana se aceptarán solicitudes para acceder a los 343 millones de dólares en fondos federales disponibles, que beneficiarán directamente a los proveedores de cuidado infantil y seguirán ayudando a estabilizar la industria.

La New York State Office of Children and Family Services (OCFS) está administrando los fondos.

“Esta segunda ronda de financiación representa una importante oportunidad e inversión para ayudar a estabilizar aún más el sector del cuidado infantil con inversiones específicas en apoyo a la fuerza laboral”, informó Hochul.

“Estas nuevas subvenciones para proveedores de cuidado infantil fortalecerán su infraestructura y apoyarán a su fuerza laboral, que ha sido y sigue siendo fundamental para apoyar a nuestros niños”, agregó la funcionaria.

Los proveedores elegibles deben ser programas de cuidado infantil registrados o con licencia de la OCFS, guarderías grupales permitidas por la Ciudad de Nueva York o inscritos en programas grupales de cuidado infantil legalmente exentos (inscritos en una agencia de inscripción).

Habrá dos períodos de solicitud según el tipo de proveedor: el 5 de julio para aquellos que recibieron la primera ronda de Stabilization Grants, y el 22 de agosto para todos los programas de cuidado de niños en edad escolar y los nuevos proveedores que obtuvieron la licencia después del lanzamiento de la primera ronda de Stabilization Grants.

Para apoyar a la fuerza laboral de cuidado infantil y ayudar con los esfuerzos de contratación y retención, al menos el 75 % de estos fondos deben usarse para lo siguiente, entre artículos adicionales:

– Bonificaciones o aumentos de salario.

– Contribuciones a los costos del seguro de salud que reducen estos costos para el personal.

– Aportaciones a los planes de jubilación del personal que complementen cualquier aportación patronal.

– Avance educativo suplementario o reembolso de matrícula.

– Apoyos y servicios de salud mental para el personal.

El 25% restante se puede utilizar en otros gastos elegibles.

Se puede encontrar más información sobre la subvención en la web https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/COVID-relief/childcare-stabilization/.

La comisionada de la OCFS, Sheila Poole, comentó que “la OCFS continúa escuchando alto y claro a los proveedores de cuidado infantil. Nos sentimos honrados de administrar estos fondos que se enfocan en la fuerza laboral de la industria del cuidado infantil. Estos trabajadores realizan algunos de los trabajos más desafiantes e importantes en nuestra comunidades, y estos apoyos están muy atrasados”.

Para agilizar y simplificar el proceso de solicitud, los proveedores solicitarán a través de una única solicitud en línea.

Las agencias de recursos y referencias de cuidado infantil estarán disponibles para ayudar a los proveedores de cuidado infantil a completar la solicitud en línea. Puede ingresar a la web https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-agencies.php para obtener información sobre el contrato de agencia.

Las autoridades alientan a los proveedores a revisar detenidamente la Declaración de interés de la subvención para obtener más detalles sobre la elegibilidad.

Las solicitudes estarán disponibles aquí a partir de esta semana hasta el 30 de noviembre de 2022.

Para solicitar pueden ingresar a la web https://my.ny.gov/LoginV4/login.xhtml.