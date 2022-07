Biblioteca de New Rochelle anuncia sus programas de verano

- Publicidad -

NEW ROCHELLE.- La Biblioteca Pública de New Rochelle compartirá el mundo con los estudiantes estas vacaciones de verano, sin tener que salir de la ciudad.

Los programas de verano 2022 para niños y adolescentes de la Biblioteca Pública de New Rochelle comienzan esta semana.

Los programas para niños se llevarán a cabo dos veces al día tanto en el edificio principal de la biblioteca como en la Huguenot Children’s Library.

Los programas para adolescentes se llevarán a cabo todos los días en la sala para adolescentes de la biblioteca principal a las 3:00 de la tarde.

Además de los programas diarios, se ofrecerán representaciones especiales de teatro para niños, STEAM, talleres de alfabetización, codificación interactiva y sesiones de física.

Los talleres gratuitos de danza tradicional mexicana dirigidos por profesionales de Calpulli Mexican Dance Company comenzarán el jueves 7 de julio y durarán seis semanas hasta el jueves 11 de agosto.

– Los niños de 5 a 7 años se reunirán los jueves, de 1:30 p.m. – 2:30 p.m.

– Los niños de 8 a 13 años se reunirán los jueves, de 2:45 p.m. – 4:00 p.m.

– Los adolescentes/adultos se reunirán los jueves de 4:15 p.m. – 5:30 p.m. en el Ossie Davis Theater y sala de reuniones.

Los talleres tendrán como objetivo ayudar a los participantes a comprender la cultura mexicana a través de la danza, la música y el vestuario. Puede registrarse para la serie asistiendo a la primera sesión.

Después de la serie de talleres, los estudiantes se unirán a miembros de la Calpulli Mexican Dance Company para una presentación el martes 16 de agosto.

Esta presentación será la presentación final del Festival Internacional de Música y Danza 2022, que es una colaboración de la Biblioteca Pública de New Rochelle Rochelle y el New Rochelle Downtown Business Improvement District, con fondos de The Friends of the New Rochelle Public Library.

La línea completa de programas de verano para niños, que se ofrece como parte del “Oceans of Possibilities” Summer Reading Challenge, comienza la semana del 11 de julio y se puede encontrar en la web https://nrpl.org/children/summer/.

Los programas dos veces al día se llevarán a cabo en ambos lugares de lunes a viernes hasta el 26 de agosto. Estos programas incluirán cuentos con temas acuáticos, proyectos de arte, música y movimiento, diversión de yoga con Budding Buddhas, construcción de hábitats acuáticos con ArchforKids, actividades de STEM y encuentros con animales, dirigidos por educadores del Stamford Museum & Nature Center, The Maritime Aquarium y Animal Embassy.

Los programas para adolescentes incluirán videojuegos, realidad virtual, ajedrez, juegos de mesa, codificación y artes y manualidades en 3D.

Los detalles completos se pueden encontrar en la web https://nrpl.evanced.info/signup/calendar?df=calendar&libnum=999 o llamando a la Biblioteca Principal al 914-813-3716 o a la Huguenot Children’s Library al 914-632-8954.

El edificio principal de la Biblioteca Pública de New Rochelle está ubicado en 1 Library Plaza, mientras que la Huguenot Children’s Library está ubicada en 794 North Avenue.

Para mayor información, pueden ingresar a la web https:// https://nrpl.org/.