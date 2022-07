Abogados de Amber Heard solicitan que juez anule veredicto a favor de Johnny Depp

- Publicidad -

Los abogados de Amber Heard presentaron una moción de 43 páginas en el juzgado de Virginia, donde se llevó a cabo su juicio, sobre el veredicto a favor de Johnny Deep, en el que fue declarada culpable de tres cargos de difamación.

Según el diario The New York Post, la actriz le está pidiendo a un juez que anule el veredicto, alegando que “el juicio no fue respaldado por las pruebas presentadas”.

De acuerdo con la fuente del diario, el papeleo establece que Johnny “procedió solo con una teoría de difamación por implicación, abandonando cualquier afirmación de que las declaraciones de Heard eran en realidad falsas”.

En respuesta a esta noticia, el abogado principal de Johnny Depp Ben Chew, rechazó la moción, lo que indica que el caso de Depp contra Amber Heard aún puede tener nuevos capítulos.

Los abogados de ambas partes no pudieron llegar a un acuerdo de última hora a finales del mes pasado, lo que sugiere un largo proceso de apelación por delante.