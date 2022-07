Sobrino de Michael Jackson prepara cinebiografía sobre el cantante

- Publicidad -

T.J. Jackson sobrino de Michael Jackson, hijo de su hermano Tito Jackson, confesó en una nueva entrevista con el diario “Daily Mirror” que quiere hacer una película biográfica sobre el ícono del pop, quien murió en junio de 2009, a los 50 años.

Pero el cantante dijo que le encantaría que la producción ayudara a replantear las acusaciones “horribles” de abuso s3xual que se han hecho desde la muert3 de su tío.

“Creo que es horrible, para ser honesto. Me parecen muy tristes [estas acusaciones]. Creo que en cierto modo es repugnante porque lo que vende en este mundo es la negatividad. A la gente le gusta el chisme, a la gente le gusta el escándalo y era un blanco fácil. Siempre ha sido un blanco fácil porque siempre estuvo callado. Pero ahora que ya no está con nosotros, no podría haber un blanco más fácil todavía… Todo el mundo sabe quién es Michael Jackson, así que es una historia fácil de vender. Pero Realmente creo que la verdad siempre gana”, señaló T.J..

El productor destaca la importancia cultural de los “Jackson 5”, la banda icónica, que contó con Michael y sus hermanos, y que fue pionera en la industria de la música.

“La importancia que tuvo mi familia en la cultura negra primero, la gente negra, y permitir que personas de todas las nacionalidades idolatraran a una familia negra o figuras negras es algo que creo que se pierde… nuestra gran banda y número uno a principios de la década de 1970 como chicos negros fue un logro increíble. En mi opinión, esta historia necesita ser amplificada. Así que creo que habrá una historia de Jackson, una película biográfica”.