Yonkers abre una lista de espera para viviendas asequibles Por primera vez en 10 años

- Publicidad -

YONKERS.- La Municipal Housing Authority for the City of Yonkers (MHACY) anunció que, por primera vez en más de 10 años, están abriendo la lista de espera para los Housing Choice Vouchers (Section 8 Affordable Housing).

La MHACY busca agregar hasta 3 mil solicitantes calificados a la lista, para recibir cupones según la preferencia y la disponibilidad.

Los cupones son proporcionados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD).

“La vivienda es clave para la vitalidad de cualquier ciudad. Además de las miles de unidades de viviendas nuevas a precio de mercado que están aumentando, hemos renovado viviendas de la MHACY y ahora estamos poniendo a disposición viviendas más asequibles mediante el uso de estos vales en asociación con los propietarios de edificios”, declaró el alcalde de Yonkers, Mike Spano.

“Este enfoque de tres vertientes garantiza que proporcionemos un espectro completo de viviendas y renovemos nuestro compromiso de proporcionar viviendas seguras y asequibles para las familias trabajadoras”, agregó el funcionario.

Los límites de ingresos para calificar, basados ​​en el número de personas en una familia son:

– Una persona: $48,550

– Dos personas: $55,450

– Tres personas: $62,400

– Cuatro personas: $69,300

– Cinco personas: $74,850

– Seis personas: $80,400

– Siete personas: $85,950

– Ocho personas: $91,500

La fecha límite para solicitar será el miércoles 13 de julio a las 11:59 horas. El sorteo se realizará los días 2 y 3 de agosto.

Las solicitudes están disponibles en inglés, español y coreano.

Deben completarse y devolverse en persona a la Oficina Central de MHACY en 1511 Central Park Ave, Yonkers, o enviarse por correo a la Municipal Housing Authority for the City of Yonkers (MHACY), PO Box 35, Yonkers, NY 10710.

Las personas pueden encontrar más información en el sitio web de la MHACY en https://www.mhacy.org/.