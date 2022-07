Legisladores aprueban medida para proteger a inquilinos

- Publicidad -

WHITE PLAINS.- La Junta de Legisladores del condado de Westchester se está moviendo para proteger a los inquilinos frente a los crecientes peligros de inundaciones como resultado del cambio climático.

De acuerdo con el sitio web https://www.westchesterlegislators.com/, la Junta de Legisladores aprobó por unanimidad una medida para exigir a los propietarios que divulguen el historial de inundaciones de un edificio antes de firmar un contrato de arrendamiento con un inquilino.

La medida se aplica tanto a los arrendamientos residenciales como comerciales.

La legisladora Catherine Parker (D -Mamaroneck, Rye, Larchmont, New Rochelle y Harrison), quien patrocinó la medida, expresó que “en mi distrito hemos visto el impacto devastador de las inundaciones relacionadas con el cambio climático, especialmente después del huracán Ida. Pero la devastación atraviesa todo el Condado, desde Sound Shore hasta Hudson, y el peligro continúa a medida que aumenta la cantidad y la gravedad de las tormentas”.

Parker indicó que “esta ley creará transparencia para proteger a los inquilinos, de la misma manera que los compradores están protegidos por los requisitos de divulgación, y proporcionar a los inquilinos una red de seguridad brindándoles un remedio para recuperar los daños que puedan sufrir si un propietario no revela el historial de inundaciones de la propiedad que están alquilando”.

Por su parte, el legislador Colin Smith (D-Cortlandt, Peekskill y Yorktown), presidente del Comité de Legislación de la Junta, expresó que “esta ley no crea una carga especial para los propietarios más que decir la verdad y ser transparentes sobre el historial de inundaciones de una propiedad, creando un campo de juego abierto para los inquilinos. Protegerá tanto a los inquilinos como a los propietarios, quienes pueden estar seguros de que no serán responsables de ningún daño como resultado de no revelar la propensión a inundaciones de una propiedad”.

La legisladora Tyrae Woodson-Samuels (D-Mount Vernon), presidenta del Comité de Vivienda de la Junta, comentó que “el impacto de las inundaciones puede ser severo y repentino, como vimos recientemente en mi ciudad natal de Mount Vernon. El potencial de las inundaciones en un futuro puede acechar sin darnos cuenta debido al cambio climático y los inquilinos merecen saber si una propiedad que están considerando es propensa a inundaciones para que puedan tomar decisiones completamente informadas sobre el arrendamiento. Agradezco a la legisladora Parker por impulsar esta protección como cuestión de ley para los inquilinos de Westchester”.

Según la medida, el Departamento de Planificación del Condado creará un Formulario de Divulgación de Inundaciones, que estará disponible en el sitio web del Departamento (https://planning.westchestergov.com), para que los propietarios lo usen para cumplir con el requisito de notificación.

Si el historial de inundaciones no se revela antes de que se firme un contrato de arrendamiento, y el arrendatario posteriormente sufre daños por inundación, la ley le otorgará al arrendatario el derecho de demandar para recuperar los daños.

Los propietarios deben hacer la divulgación si la propiedad se ha inundado al menos una vez durante los diez años inmediatamente anteriores a la fecha del contrato de arrendamiento, y ha causado daños por inundaciones en cualquier parte de las instalaciones.

Si un arrendatario subarrienda su propiedad, también será responsable de divulgar la información.

La medida se aplicará solo a los contratos de arrendamiento firmados después de que la ley entre en vigencia el 15 de agosto.

Las personas pueden encontrar más información sobre la legislación en https://bit.ly/3mIg3Df.