Organización se expande para brindar programas y servicios esenciales para los veteranos

BRIDGEPORT.- La organización Homes for the Brave (HFTB) anunció que ha ampliado sus ofertas al agregar un anexo en el centro de Bridgeport.

El anexo de Homes for the Brave se inauguró oficialmente el 22 de junio con un corte de cinta y una jornada de puertas abiertas.

El anexo atenderá a los veteranos del área y sus familias a través de programas y servicios como el Tony Cinquanta Veterans Service Center, HFTB Training for Success Vocational and Educational Program, y el HFTB Clinical Program.

La ubicación brindará servicios esenciales e individualizados para responder a las necesidades de los veteranos y sus familias en el área metropolitana de Bridgeport.

El Tony Cinquanta Veterans Service Center ayuda a cualquier Veterano que esté en riesgo o que actualmente esté sin hogar.

Las formas en que HFTB ayuda incluyen: asistencia para necesidades básicas inmediatas, referencias a vivienda y otros servicios de apoyo, seminarios de habilidades para la vida, clases de computación y oportunidades para interactuar con los legisladores federales.

El programa educativo y vocacional Homes for the Brave Training for Success ayuda a los veteranos con la redacción de currículums, la preparación de entrevistas, la búsqueda de empleo, la conexión con la educación y los beneficios laborales y apoyará de varias otras maneras para ayudar a los veteranos a aumentar sus recursos financieros.

“Descubrimos que, con un mejor acceso a las oportunidades educativas y vocacionales, los veteranos a los que servimos pueden asegurar y conservar un empleo que les permitirá mantenerse a sí mismos y a sus familias, y evitar volver a quedarse sin hogar”, comentó el director ejecutivo de HFTB, Vince Santilli.

El programa clínico Homes for the Brave Veterans se lanzó en enero de 2019 y la directora, la doctora Stephanie Lynam, supervisa todos los programas clínicos. Este programa ofrece terapeutas, que están disponibles para servicios de salud mental, y la programación incluye acceso a terapia individual y grupal orientada a la recuperación para abordar las necesidades de salud mental y abuso de sustancias de los veteranos y sus familiares en el área metropolitana de Bridgeport.

Homes for the Brave se asocia continuamente con recursos estatales y federales en la lucha contra la falta de vivienda de los veteranos. La financiación de la American Rescue Plan Act (ARPA) nos ha permitido expandir nuestros servicios a los veteranos del área y sus familias, para apoyar aún más a la comunidad en la lucha contra la falta de vivienda de los veteranos.

Cualquier veterano o miembro de la familia que no tenga hogar o experimente inestabilidad en la vivienda puede utilizar los programas y servicios en el anexo, manifestó la organización.

Agregó que, junto con las agencias comunitarias, continuarán sirviendo a los veteranos y sus familias para mejorar la estabilidad de la vivienda, reducir los episodios de falta de vivienda, aumentar el acceso a los servicios y abogar por viviendas asequibles.

Cualquier persona interesada en los servicios disponibles en Homes for the Brave puede comunicarse al 203-338-0669.