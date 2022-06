Líderes de CT reaccionan a decisión de Corte Suprema de revocar derecho legal al aborto

- Publicidad -

HARTFORD.- Los líderes de Connecticut se pronunciaron después de que la Corte Suprema dictaminara revocar Roe v. Wade, el precedente legal de larga data que garantiza el derecho al aborto legal en los Estados Unidos.

El fallo de 6-3 se emitió, el viernes pasado por la mañana, una decisión importante después de meses de protestas y años de lucha legal por el derecho al aborto en el país.

El fallo de la corte en la Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization fue una determinación de la constitucionalidad de una ley de Mississippi de 2018, que prohíbe la mayoría de los abortos después de las primeras 15 semanas de embarazo.

El gobernador Ned Lamont manifestó que está agradecido de que Connecticut tenga leyes que protegen el derecho de la mujer a elegir.

“La decisión de la Corte Suprema sobrepasa drásticamente el derecho constitucional de los estadounidenses a tomar sus propias decisiones sobre la salud reproductiva sin la interferencia del gobierno. Las decisiones sobre la salud reproductiva solo deben tomarse entre un paciente y su médico sin la interferencia de los políticos”, expresó Lamont.

Agregó que “este fallo no solo dará como resultado un mosaico de leyes desiguales entre los estados, sino que, lo que es más importante, dará lugar a situaciones peligrosas y potencialmente mortales similares a las que este país presenció innumerables veces en la era anterior al histórico caso Roe en el que murieron mujeres, o quedaron gravemente heridas porque no pudieron acceder por sí mismos a la atención médica a la que deberían tener todo el derecho de acceder”.

El funcionario indicó que “estoy agradecido de vivir en Connecticut, donde nuestras leyes dejan claro que las mujeres tienen derecho a elegir. Mientras sea Gobernador, los derechos reproductivos estarán protegidos en Connecticut y haré todo lo que esté a mi alcance para impedir que se aprueben leyes que restrinjan esos derechos”.

En la última sesión legislativa, Connecticut aprobó el proyecto de ley HB 5414, una legislación a favor del aborto que Lamont promulgó en mayo. Específicamente, la ley permite que no solo los médicos, sino también las enfermeras, parteras y asistentes médicos administren abortos con medicamentos.

También protege a las personas que buscan y ayudan con abortos de ser demandadas o enviadas de regreso a un lugar donde el aborto es ilegal para enfrentar cargos penales.

Por su parte, la vicegobernadora Susan Bysiewicz dijo que el fallo penalizará a los proveedores de atención médica y a la mitad del país:

“Hoy es un día oscuro y devastador para las mujeres de esta nación. Este fallo derriba casi medio siglo de leyes establecidas que garantizan la libertad reproductiva de las mujeres, y el derecho a abortar es una parte integral de la libertad reproductiva de las mujeres. Este fallo es cruel e inconcebible porque se dirige en particular a las mujeres pobres, las mujeres indígenas y las mujeres de color”.

Bysiewicz añadió que “este fallo no significa que las mujeres ya no abortarán, pero millones de mujeres ya no tendrán acceso a abortos seguros. Este fallo criminalizará a los proveedores de atención médica, ya la mitad de nuestro país. Esta increíble decisión hace retroceder a nuestro país al impedir que las mujeres alcancen la plena igualdad al anular una ley que la mayoría de nuestro país apoya”.

Por su parte, el fiscal general de Connecticut , William Tong, señaló sobre el fallo que “esta noche millones de mujeres en todo el país terminarán su día con menos derechos de los que tenían al despertar. Necesitamos ser lúcidos y realistas sobre cuán peligrosa es esta decisión para las mujeres, los pacientes y los médicos, y lo que indica para cada decisión importante ante la Corte. No se equivoquen: esto es solo el comienzo de un esfuerzo sistemático de la derecha para reescribir décadas de precedentes legales fundamentales, cuya base es nuestro derecho a la privacidad reconocido desde hace mucho tiempo al tomar nuestras decisiones más personales”.

El senador federal Richard Blumenthal comentó que todos los estadounidenses deberían tener derecho a decidir si quieren tener hijos y cuándo “al anular Roe v. Wade, la Corte despoja a las mujeres de la libertad de tomar sus propias decisiones de atención médica y pone ese poder en manos del gobierno.

Una mujer ya no tiene derecho a decidir cuándo y si tener hijos. De hecho, si Mitch McConnell está a cargo, liderará una prohibición nacional del aborto, destruyendo leyes en Connecticut y otros estados que protegen la elección de las mujeres”.

La representante federal Rosa DeLauro dijo que “se estremece al pensar” en la decisión de la Corte Suprema sobre el derecho al aborto.

“Desearía estar sorprendida, pero lamentablemente no lo estoy. Esta Corte Suprema activista y conservadora que critica las decisiones que no le gustan como activismo judicial ha hecho un movimiento peligroso, ignorando la ciencia y décadas de precedentes legales para despojar a la mujer del derecho fundamental y constitucional de tomar sus propias decisiones sobre el cuidado de su salud”, precisó la congresista.

Apuntó que “no se equivoquen, esta decisión pone en riesgo la vida de las mujeres. La decisión de interrumpir un embarazo, por el motivo que sea, es una decisión sumamente personal que solo puede tomar una mujer después de recibir el consejo de su médico y de quien ella elija”.