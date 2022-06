Se unen para promover comidas gratis para niños y adolescentes

- Publicidad -

NEW HAVEN.- End Hunger Connecticut!, las escuelas públicas de New Haven y Hamden, y United Way se unieron con voluntarios para promocionar comidas gratuitas de verano para los niños y adolescentes de New Haven y Hamden.

De acuerdo con el informe, los voluntarios se unirán a los socios de la comunidad para un mitin de lanzamiento en la Dixwell Community House, recientemente renovada, el sábado, 25 de junio, de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Luego se trasladarán a los vecindarios para informar a las familias sobre el programa de comidas gratuitas de verano.

La Dixwell Community House, se encuentra en 197 Dixwell Avenue, New Haven.

Los sitios de comidas de verano en todo el Estado continuarán sirviendo comidas gratis para todos los niños y adolescentes entre julio y agosto.

Durante julio de 2019, en promedio, los Summer Nutrition Programs atendieron a casi 35 mil niños y adolescentes en Connecticut, según el informe de 2020 del Food Research & Action Center (FRAC), llamado Hunger Doesn’t Take a Vacation.

Relativamente, alrededor de 183 mil estudiantes participaron en National School Lunch Program (NSLP) en un día promedio durante el año escolar 2018-2019, lo que indica la necesidad de continuar informando a las familias sobre el programa Summer Meals.

El Summer Food Service Program (SFSP) en Connecticut está financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y administrado por el Departamento de Educación del estado de Connecticut, para garantizar que los niños menores de 18 años puedan recibir comidas gratuitas, nutritivas y saludables en todo el verano, la época más hambrienta del año para los niños.