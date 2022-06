Bridgeport no exige título universitario a candidatos a jefe de policía

- Publicidad -

BRIDGEPORT.- La Ciudad está aceptando solicitudes para un nuevo jefe de la policía y, los críticos temen, repitiendo lo que una investigación federal identificó como una de las decisiones que empañaron la búsqueda de 2018 para beneficiar al ex jefe de policía, Armando Pérez, que es la de no exigir que los candidatos tengan un título universitario.

Pero la administración del alcalde Joe Ganim insistió, el viernes pasado, que las circunstancias actuales son muy diferentes a las de hace cuatro años.

“Más bien, se dará preferencia a aquellos candidatos que tengan un compromiso con la educación continua”, dijo la oficina del alcalde en un comunicado, argumentando que ese no fue el caso en 2018.

“Las calificaciones preferidas se citan como cualidades a las que se les dará un valor prioritario durante el proceso de selección inicial”, coincidió el consultor de la ciudad, la Association of Chiefs of Police (IACP).

Esta semana, la IACP, que se comprometió a ayudar al departamento de personal a reclutar candidatos principales y presentar tres finalistas al alcalde Joe Ganim, publicó una extensa descripción del trabajo con calificaciones.

Se compiló en base a los estándares de aplicación de la ley, 659 respuestas a una encuesta en línea, tres audiencias públicas y reuniones-consultas con grupos comunitarios, sindicatos, líderes electos locales y otros profesionales de seguridad pública del condado de Fairfield.

Y aunque la IACP incluyó varios requisitos que los residentes consideraron necesarios para reformar y modernizar un departamento involucrado en múltiples controversias y escándalos en los últimos años, el anuncio establece que un título universitario es “preferido”, pero no un requisito mínimo.

“Eso es un error. Especialmente después de lo que pasamos”, dijo el viernes el concejal Scott Burns, quien copreside un grupo de trabajo de reforma policial de la alcaldía establecido a finales de 2020.

Cuando la administración de Ganim realizó por última vez una búsqueda nacional de un jefe de policía hace cuatro años, Armando Pérez, un asociado cercano de Ganim que entonces era jefe interino, finalmente obtuvo el contrato de cinco años como muchos esperaban dada su experiencia en la fuerza y ​​sus vínculos políticos.

Los críticos que sintieron que Pérez no estaba calificado en ese momento se quejaron de que no se exigía un título universitario y alegaron que Pérez no tenía uno.

En última instancia, una investigación federal concluyó que Pérez y el entonces director interino de personal, David Dunn, habían manipulado el proceso para garantizar que el primero fuera uno de los tres finalistas cuyos nombres se enviaron a Ganim.

Pérez y Dunn fueron arrestados en septiembre de 2020, y se declararon culpables.

La denuncia federal de septiembre de 2020 que detalla el caso contra Pérez y Dunn especificó, cómo parte del complot, que involucró a este último dando instrucciones inusuales al consultor que solo beneficiarían a Pérez, como que “no debería haber ningún requisito de que un candidato posea un título de licenciatura, o cualquier sanción para los candidatos que no la tenían”.

Callie Heilmann, quien dirige Bridgeport Generation Now, un grupo cívico que se había opuesto a la elección de Pérez por parte de Ganim y cuyo liderazgo se reunió recientemente con representantes de la IACP, dijo el viernes que la situación parece una repetición de 2018.

Heilmann, quien dijo que por lo demás estaba satisfecha con gran parte de la descripción del trabajo, agregó que parece que cualquiera que cumpla con esos estándares también tendría una educación superior.

Y Kate Rivera, activista local y directora de operaciones de Women Against Mass Incarceration, dijo en una declaración escrita que “la comunidad nuevamente ha perdido la confianza total en el proceso de búsqueda”.

Se refería a la biografía en línea del jefe de policía de Hartford, Jason Thody, y al subjefe de New Haven, Karl Jacobson, a quien el alcalde de New Haven, Justin Elicker, seleccionó recientemente como el próximo policía principal de esa ciudad.