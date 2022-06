Gobernadora anuncia finalización de proyecto de viviendas asequibles

- Publicidad -

YONKERS.- La gobernadora Kathy Hochul anunció la finalización de un desarrollo de viviendas de 49 millones de dólares que traerá 80 nuevos apartamentos asequibles al centro urbano de Yonkers.

Landy Court, un edificio de siete pisos ubicado en la School Street, incluirá

viviendas reservadas para residentes que no tenían vivienda y que tendrán acceso a servicios de apoyo en el lugar.

“Mientras trabajamos para combatir la falta de vivienda y brindar estabilidad de vivienda a todos los neoyorquinos, es fundamental que ampliemos el acceso a viviendas de apoyo y a la atención médica de calidad”, expresó la gobernadora Hochul.

“Nuestra inversión en Landy Court brindará a 48 personas y familias la atención y los servicios en el lugar que necesitan para prosperar. Al crear nuevas opciones de vivienda asequible en el centro de Yonkers, mejoraremos la calidad de vida de nuestros vecinos más vulnerables y fortaleceremos la comunidad a la que llaman hogar”, agregó la funcionaria.

Landy Court forma parte de los planes de la gobernadora Hochul para hacer

que las viviendas sean más asequibles, equitativas y estables.

En el presupuesto

estatal recientemente aprobado, la Gobernadora incluyó con éxito un nuevo plan de vivienda integral de cinco años de 25 mil millones de dólares, que aumentará la oferta de viviendas al crear o preservar 100 mil viviendas asequibles en todo Nueva York, incluidas 10 mil con servicios de apoyo para poblaciones vulnerables, además de la electrificación de 50 mil viviendas adicionales.

Como parte de ese plan, esta semana la Gobernadora promulgó una nueva legislación para ayudar a convertir el espacio hotelero subutilizado en viviendas asequibles para los neoyorquinos de bajos ingresos y sin hogar.

Landy Court consta de 80 apartamentos para las familias con ingresos iguales o inferiores al 60% del ingreso promedio del área.

La ubicación de School Street originalmente constaba de tres parcelas con edificios vacíos que han sido demolidos.

Los residentes de los apartamentos de apoyo recibirán servicios a través del Saint Joseph’s Medical Center. Estos servicios incluyen administración de casos

individuales, servicios educativos, asistencia laboral, coordinación de salud conductual y psiquiátrica y apoyo para el abuso de sustancias, junto con servicios de derivación con la variedad de programas dentro de la red del hospital.

Los servicios residenciales incluyen una sala comunitaria con cocina, oficinas para el personal, un gimnasio, una biblioteca, instalaciones de lavandería y un jardín en la azotea.

El desarrollo también incluye 2 mil 200 pies cuadrados para oficinas de servicios

sociales que utilizará el Saint Joseph’s Medical Center y 34 espacios de estacionamiento.

Landy Court está ubicado a una caminata de distancia de tiendas, restaurantes, líneas de autobús, parques, servicios municipales y el campus principal del Saint Joseph’s Medical Center.

El financiamiento estatal para el desarrollo de 49 millones de dólares incluye 15.1 millones de dólares en bonos permanentes exentos de impuestos, créditos fiscales federales para personas de bajos ingresos que generaron 17.2 millones en capital y 10.7 millones en subsidios de la New York State Homes and Community Renewal.

La New York State Office of Temporary and Disability Assistance (OTDA) aportó subvenciones por 2.8 millones de dólares mediante el New York State Office of Temporary and Disability Assistance.

La New York State Office of Mental Health (OMH) proporcionó financiamiento para la construcción y 345 mil dólares en fondos de subvenciones para el desarrollo de programas con el fin de respaldar los costos iniciales, como muebles, contratación de personal y capacitación.

La OMH también proporcionó fondos para subsidios de alquiler y servicios de apoyo.

El equipo de desarrollo está formado por el Saint Joseph’s Medical Center y Concern Housing Inc.