EVENTOS COMUNITARIOS

Street Studio

El martes 21 de junio, de 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde, en la Biblioteca Pública Ferguson, en 1 Library Plaza, Stamford, habrá un Street Studio emergente en celebración del Make Music Day, un evento mundial que reinventó los festivales de música al alentar al público a hacer música.

Este año marca el 40 aniversario del Make Music Day, que se lleva a cabo anualmente en mil ciudades y 120 países de todo el mundo.

Después de una pausa durante la pandemia, Harman, propiedad de Samsung, con sede en Stamford, regresará en 2022 como el sonido oficial de Street Studio Cities de Make Music Day.

La alcaldesa Caroline Simmons visitará Street Studio a las 2:00 de la tarde para unirse a las festividades.

El Street Studio gratuito estará equipado con instrumentos musicales y tecnología de grabación de última generación para que los transeúntes, tanto músicos como no músicos, puedan participar en una sesión de creación musical completamente improvisada.

Los productores musicales Nandi Rose y Ana López-Reyes presentarán Street Studio y editarán el audio grabado en una pista de música local única que se compartirá en línea.

Leer historia mientras camina

Desde el lunes 27 de junio hasta el viernes 2 de septiembre, los visitantes de la biblioteca pública de Port Chester-Rye Brook pueden participar en un StoryWalk, que consiste en caminar alrededor del césped de la Biblioteca Pública de Port Chester-Rye Brook, frente a Westchester Avenue para leer una historia.

Las personas pueden disfrutar caminando y leyendo Smiley Shark de la escritora Ruth Galloway.

El StoryWalk es una excelente manera para que los padres y cuidadores lleven a los niños a dar un paseo corto y les presenten un nuevo libro al mismo tiempo. Además, pueden visitar el sitio web de la biblioteca, en www.portchester-ryebrooklibrary.org para ver y escuchar la bibliotecaria de niños y la Ms. Tee, leer una historia.

Este programa está patrocinado por la Klein Foundation.

Para obtener más información, pueden comunicarse con la biblioteca al 914-939-6710 y presionar 3.

Herramientas gratuitas para colorear piedras

A partir del lunes 27 de junio, los padres de familia y sus hijos pueden registrarse en persona o por teléfono llamando al 914-939-6710 y presionar “3” para obtener los kits de Grab & Go Rock Painting para niños, preadolescentes, adolescentes, adultos, personas mayores y familias.

Los kits de Grab & Go Rock Painting son herramientas gratuitas para colorear piedras pequeñas, en donde los niños pueden dar rienda suelta a su imaginación.

Los participantes recibirán pintura, piedras y pinceles para llevar a casa y conservar.

Es patrocinado por The Friends of the Port Chester-Rye Brook Public Library.

Celebración de independencia con fuegos artificiales

El viernes 1º de julio, a partir de las 9:00 de la noche, Stamford celebrará la independencia de los Estados Unidos, con un espectáculo de fuegos artificiales, en el Cummings Park, en Shippan Avenue.

El Norwalk, las familias podrán disfrutar de los conciertos de Derik & the Fun Bags (Shady Beach) y de DJ Vinni Campis (Calf Pasture Beach), a partir de las 7:30 de la noche y seguidamente de los fuegos artificiales, a las 9:00 de la noche, en la Calf Pasture Beach.

En New Haven, la celebración será el lunes 4 de julio, en la Wilbur Cross High School, en 181 Mitchell Dr, a partir de las 9:00 de la noche.

Clases de inglés

El Westchester Community College brindará clases de inglés en persona los lunes, martes, miércoles y jueves, empezando el 5 de julio hasta el 15 de agosto, de 9:15 de la mañana a 12:15 del mediodía.

El examen de evaluación será en línea el lunes 23 de junio, a las 9:00 de la mañana.

La clases se ofrecerán en la Biblioteca Pública de Port Chester-Rye Brook, en 1 Haseco Avenue, Port Chester.

Para mayor información o para inscribirse, pueden enviar un correo electrónico a [email protected], llamar al 914-606-6607 o al 914-606-5656.

Pueden, además, enviar un mensaje de texto al 914-281-1141.