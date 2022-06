Justin Bieber afirma que se apoya en su fe para superar síndrome

- Publicidad -

Tras revelar su diagnóstico de Síndrome de Ramsay Hunt – una erupción dolorosa alrededor del oído, en la cara o en la boca, que ocurre cuando el virus de la varicela-zóster infecta un nervio en la cabeza – Justin Bieber confesó que se apoya en su fe en busca de consuelo.

El cantante de 28 años les ha dado a sus fans una actualización sobre su recuperación después de sufrir parálisis facial debido a la enfermedad, y admitió que va ‘mejorando’ cada día.

“Cada día ha mejorado y, a pesar de todas las molestias, he encontrado consuelo en quien me diseñó y me conoce… Recuerdo que Él me conoce todo. Conoce las partes más oscuras de mí que no quiero que nadie sepa y Él constantemente me da la bienvenida a sus brazos amorosos. Esta perspectiva me ha dado paz durante esta horrible tormenta que estoy enfrentando”, dijo el intérprete canadiense.

El viernes 10 de junio Justin habló sobre su condición a sus seguidores después de haber cancelado las próximas fechas de su gira ‘Justice World Tour’.

“Tengo este síndrome llamado síndrome de Ramsay Hunt y es por este virus que ataca los nervios de mi oído y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis. No puedo creer que esté diciendo esto. He hecho todo para mejorar, pero mi enfermedad está empeorando. Mi corazón se rompe porque tendré que posponer estos próximos shows (órdenes médicas.) A toda mi gente, los quiero mucho y voy a descansar y mejorar.”, señaló.