NY amplía protecciones al aborto con efecto inmediato

NUEVA YORK.- La gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, firmó el lunes pasado, un paquete de leyes que amplía las protecciones al aborto y sus proveedores, mientras se espera la decisión de la Corte Suprema sobre el tema a finales de este mes. Las medidas entran en vigor de inmediato.

“Los derechos reproductivos son derechos humanos, y hoy estamos firmando una legislación histórica para protegerlos aún más y a todos los que deseen acceder a ellos en el estado de Nueva York”, declaró Hochul durante la firma de los proyectos de leyes.

“Las mujeres de Nueva York nunca estarán sujetas a embarazos ordenados por el gobierno. No aquí, no ahora ni nunca. Nueva York siempre ha sido un faro para quienes anhelan ser libres. Y quiero que el mundo escuche, alto y claro, que eso no cambiará”, agregó la Gobernadora.

Al menos 26 estados prohibirán el acceso el aborto en Estados Unidos si el fallo Roe v. Wade (1973) es anulado, de acuerdo con el Center for Reproductive Rights.

Un borrador de opinión filtrado de la Corte Suprema sugiere que su mayoría conservadora tiene la intención de eliminar el derecho constitucional al aborto.

Nueva York, que durante mucho tiempo ha sido un refugio para el acceso al aborto, es uno de los estados liberales que se espera que se convierta en un destino más frecuente para las personas que buscan interrumpir su embarazado de otros estados.

La nueva legislación de Nueva York fue aprobada hace dos semanas por los legisladores estatales, como parte de una sesión en la que también se establecieron reformas de armas, las primeras del país tras los tiroteos.

El paquete protege tanto a las mujeres que se someten a la interrupción voluntaria del embarazo como al personal sanitario y a los centros médicos que practican el aborto.

Está compuesto de seis leyes. La primera permite a los proveedores y pacientes presentar demandas contra cualquier persona que intente presentar cargos en su contra.

La segunda prohíbe a los tribunales estatales cooperen en demandas civiles o penales derivadas de abortos que se realicen legalmente en Nueva York, así como que el Estado coopere con investigaciones de los estados antiaborto sobre los procedimientos que se realicen en Nueva York.

Dos legislaciones protegen a los médicos y proveedores de aborto de que no sean acusados de mala conducta profesional por atender a pacientes de estados donde el aborto es un delito.

Otra ley permite a los proveedores de salud reproductiva, empleados, voluntarios, pacientes o familiares de proveedores inscribirse en el Programa de Confidencialidad de Dirección (ACP) para protegerse de las amenazas.

El programa está dedicado a personas víctimas de violencia doméstica, acoso, abuso sexual y tráfico humano. A los participantes se les asigna una dirección sustituta y les permite mantener su dirección real oculta.

Una última ley ordena al Departamento de Salud de Nueva York a realizar un estudio y emitir un informe sobre las necesidades de salud y recursos no satisfechas que enfrentan las personas embarazadas en el estado y el impacto en los centros de embarazo con servicio limitado.