Lance Bass afirma que Britney Spears aún tiene un muro a su alrededor

- Publicidad -

Britney Spears puede ser una mujer libre de la tutela de su padre, pero no de las personas que la rodean. Según el exmiembro de ‘NSync, el cantante Lance Bass, esas personas todavía mantienen un muro alrededor de la estrella del pop, que ha impedido que muchos de sus viejos amigos se pongan en contacto con ella.

En entrevista a la columna Page Six, del diario The New York Post, Bass comentó que no ha podido acercarse a Spears, porque su círculo íntimo supuestamente la mantiene vigilada:

“Hay un muro a su alrededor… y por alguna razón, esas personas no quieren que sus viejos amigos se involucren en su vida”, comentó el artista.

Una fuente a través de E! Online luego afirmó que Lance y Britney se habían “perdido el contacto” a lo largo de los años, aunque no está claro si su tutela tuvo algo que ver con eso.

Según los informes, Britney cambió su número de teléfono después de su victoria en la corte el año pasado, y al parecer Lance no tiene su nuevo número, aunque él siempre se refirió a Spears como su hermanita, con quien tenía una relación muy próxima.