Esculturas artísticas de arbustos adornarán centro de Stamford

STAMFORD.- La organización Stamford Downtown Special Services District (DSSD) presenta HedgeFun, la exhibición de esculturas al aire libre de este verano.

La exhibición contará con 16 topiarios (árboles y arbustos con formas artísticas) que van desde 5 pies hasta 12 pies de altura.

El arte de la topiaria es una práctica de jardinería que consiste en dar formas artísticas a las plantas mediante el recorte con tijeras de podar. Su origen se encuentra en la jardinería de los romanos.

Los topiarios estarán en exhibición en todo el centro de Stamford en las aceras y parques, de junio hasta septiembre de 2022.

Las familias pueden disfrutarlos en el Columbus Park, Old Town Hall, Veterans Park, afuera de la Biblioteca Ferguson, Latham Park, One Stamford Forum, Stamford Govertment Center, Mill River Park, Rippowam Park, Landmark Square, Atlantic Station, Palace Threatre, First Stamford Place, Metro Center, entre otros lugares.