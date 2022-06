Hispanos se unen para celebrar Día Internacional del Niño

- Publicidad -

BRIDGEPORT.- The Dominican American Coalition of Connecticut, con la colaboración de varias organizaciones, llevó a cabo, el domingo pasado, el evento A Day For Children para celebrar el Día Internacional del Niño.

La celebración se realizó en el Seaside Park, Bridgeport, a la que asistieron alrededor de unas 400 personas.

Las familias pudieron disfrutar de danzas folklóricas de Colombia y República Dominicana, además de las canciones interpretadas por Clodomiro Falcón y Danny Sevillano.

Además, los niños disfrutaron de actividades de caras pintadas y juegos y los organizadores llevaron a cabo una rifa de una bicicleta.

La celebración comenzó con la entonación del himno nacional de los Estados Unidos por parte del coro de The Dominican American Coalition of Connecticut.

El reverendo Simón Castillo elevó una oración por los niños de todo el mundo.

Al evento asistieron el senador estatal Dennis Bradley (D-Bridgeport), el representante estatal Christopher Rosario (D-Bridgeport), Alexandra Moreno Piraquive (Cónsul de Notaría, Supervivencias y Tarjeta Consular), Claudia Patricia Martínez Jaramillo (Cónsul de Administración, Pasaportes y Visas) y el grupo de danzas folclóricas Colombiano (La Raza).

Además, Paola Andrea López (directora de la Fundación Red Contra el Abuso Sexual Infantil), María Matos (directora de programas de LEAD), Sandra Ferreira (vicepresidenta de LEAD), Lucas Pimentel (director ejecutivo de LEAD), Katherine Cruz (Miss Ecuador), Clodomiro Falcon (activista y cantante venezolano) y Danny Sevillano (cantante ecuatoriano).

Los asistentes también aprovecharon para vacunarse contra el COVID-19, gracias al personal de Griffin Health.

La Fundación Red también compartió el libro “Los Niños del Viento: Afrontando el Abuso Sexual Infantil. Es un libro inspirado en la lucha contra el abuso sexual infantil (ASI) y la experiencia de más de una década de trabajo desarrollado por las autoras-compiladoras Alexandra Moreno Piraquive y Lisa Marie Wills Moreno.

Las organizaciones y empresas que colaboraron para llevar a cabo este evento fueron Latinos for Educational Advocacy and Diversity (LEAD), M&R, WOW emprendedores Inc, YES Youth Educational Sports, GZS United, BCYL, BDK Law Group, Junco & Daughter, Fundación Red Contra el Abuso Sexual Infantil, SEE, United Healthcare, la Hispanic Chamber of Commerce of Greater Bridgeport (HCCGB), MAMITAS, Gala Food Supermarket, la Cancillería de Colombia y TD Bank.

De acuerdo con la organización, la misión de The Dominican American Coalition of Connecticut es trabajar por un Connecticut más unido, a través de programas de asistencia en servicios sociales, la celebración cultural y abogando por las opciones educaciones.

Tienen la visión de ser el proveedor más valioso en el apoyo a la comunidad con integración cultural, la conservación de su folklore, y la ayuda en el desarrollo de la gente de la comunidad.

The Dominican American Coalition of Connecticut está integrada por Ramona Santelises (Presidenta), Belkis Almonte (directora ejecutiva), Lucy Billini-Artis (Secretaria), Viviana Placido (Directora de asuntos culturales y deportivos), Tatiana Ureña (Directora del Ballet Folklórico), Jacqueline Santos (Tesorera), Juan Moreno (Sargento de Armas), José Santelises (Sargento de Armas), Yuverky Rodríguez (Maestra de ceremonias) y Jonatan Soto (Director de Comunicaciones). Al final del evento, los asistentes pudieron disfrutar de un refrigerio.