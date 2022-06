Muchos distritos escolares de CT no han presentado informes de seguridad requeridos

- Publicidad -

NORWALK.- Desde el tiroteo masivo en la escuela primaria Sandy Hook en 2012, los distritos escolares de Connecticut deben presentar informes anuales de dos páginas que indiquen que han realizado simulacros de encierro, pero más de una docena de distritos no han presentado el informe ni una sola vez.

Luego de la masacre que se cobró la vida de 26 personas, incluidos 20 niños de primer grado, los legisladores estatales crearon un Programa de Seguridad y Protección Escolar que, entre otras cosas, requiere que los aproximadamente 200 distritos escolares del Estado presenten planes de seguridad anuales y también exigen “simulacros de gestión de crisis”, más conocidos como “simulacros de encierro”.

La ley requiere que los distritos escolares presenten un plan de seguridad integral para todas sus escuelas antes del 1º de noviembre y un informe de simulacro de cierre de dos páginas antes del 1º de julio de cada año.

El informe del “simulacro de cierre” indica cuándo se realizaron los simulacros y si se siguieron los protocolos de emergencia.

Pero los registros obtenidos por The Connecticut Mirror muestran que 16 distritos escolares no entregaron planes de seguridad escolar este año, y aunque los informes de “simulacros de cierre” no deben presentarse hasta el 1º de julio, los funcionarios estatales reconocieron que 16 distritos nunca han presentado un informe de “simulacro de cierre” desde la ley entró en vigor hace nueve años.

Los funcionarios estatales no dijeron si los 16 distritos que no han entregado planes de seguridad este año son los mismos distritos que no han presentado informes de “simulacros de cierre”.

Pero a la luz de otro tiroteo masivo en una escuela primaria en Uvalde, Texas, el 24 de mayo pasado, el comisionado del Departamento de Servicios de Emergencia y Protección Pública del Estado, James Rovella, expresó su frustración porque los distritos escolares no han cumplido con la ley y señaló que realmente no hay ningún recurso que pueda tomar.

“No estoy contento de que estas personas no hayan presentado sus planes de seguridad, pero estamos detrás de estas personas todo el tiempo. Creo que eso nos da una oportunidad renovada, por lo que me he puesto en contacto con la Comisionada de Educación sobre esto, y ella tampoco está contenta”, indicó Rovella.

El comisionado dijo que no sabe si los distritos que nunca han presentado informes de “simulacros de cierre” simplemente no se están molestando con el papeleo o no lo están haciendo en absoluto.

Pero comentó que es difícil obligar a los distritos a cumplir porque la ley no tiene fuerza.

La legislación que requería los planes e informes de seguridad también estableció un programa de financiamiento para que las escuelas pudieran aumentar la seguridad. Pero mientras muchos distritos aprovecharon la financiación, estaba fuera del alcance de otros.

El programa requería que las juntas escolares locales igualaran un porcentaje de lo que el Estado estaba pagando para recibir fondos.

Algunos distritos, particularmente los más pequeños, no tenían los fondos disponibles para proporcionar la contrapartida requerida.

Un análisis de las subvenciones que ha otorgado el Estado muestra que hay un puñado de distritos escolares que no han recibido dinero. Muchos de ellos son distritos más pequeños que se alimentan de escuelas secundarias regionales y solo tienen escuelas primarias en sus distritos.

Para muchos, la contrapartida local de los fondos estatales es el factor prohibitivo.

El superintendente sindical Steve Jackopsic dijo que para su pequeño distrito de una sola escuela primaria, los fondos equivalentes necesarios para obtener una subvención son demasiados.

Union es el distrito escolar más pequeño del Estado, con aproximadamente 50 estudiantes.