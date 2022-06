Escasez de fórmula para bebés afecta a hogares de bajos ingresos y a familias de color

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Dado que la fórmula para bebés es cada vez más difícil de encontrar en los estantes de las tiendas, aumentan las preocupaciones de los padres afroamericanos e hispanos y las familias de bajos ingresos que tienen menos acceso a los productos, y en algunos casos, mayor necesidad, que sus contrapartes blancas.

En Connecticut, el 88% de los padres blancos comienzan amamantando a sus recién nacidos, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Para los padres afroamericanos, ese número es del 84%, y para los padres hispanos, es del 85%.

Las disparidades entre padres afroamericanos y blancos son más amplias a nivel nacional.

A nivel nacional, el 85 % de los padres blancos comienzan a amamantar, mientras que solo el 73% de los padres afroamericanos lo hacen.

“La forma desproporcionada en que tenemos acceso a cosas que nos ayudan a estar saludables, como alimentos nutritivos, atención médica, atención dental y otras necesidades, se convierte en parte de esa ansiedad”, expresó la reverenda Robyn Anderson, una pastora de la Blackwell AME Zion Church en Hartford y cofundador de Ministerial Health Fellowship, una red de defensa de la atención médica con sede en las iglesias afroamericanas del Estado.

“Estamos en este lugar donde ya estamos marginados, no siempre tenemos acceso a cosas a las que las madres blancas u otras personas pueden acceder, y esta escasez de fórmula es otra forma de crear más ansiedad”, agregó la religiosa.

Los padres afroamericanos tenían las tasas más bajas de inicio y continuación de la lactancia materna a los seis y 12 meses en comparación con todos los demás grupos raciales y étnicos en los Estados Unidos, según encontró un estudio de 2015.

Las madres afroamericanas tenían 2.5 veces menos probabilidades de amamantar que las mujeres blancas, y más probabilidades que la mayoría de los grupos minoritarios de proporcionar suplementos de fórmula a los dos días de vida.

Aunque las madres hispanas tienen algunas de las tasas más altas de iniciación de la lactancia materna a nivel nacional, son ligeramente más propensas que otros grupos raciales y étnicos a proporcionar suplementos de fórmula a los dos días de vida, encontró el estudio.

En comparación con las mujeres blancas, las madres afroamericanas e hispanas tienen más probabilidades de introducir alimentos sólidos antes de los cuatro meses de edad y tienen tasas más bajas de lactancia materna exclusiva.

Las familias de bajos ingresos también se han visto afectadas de manera desproporcionada por la escasez. Los padres que dependen del programa federal de asistencia nutricional para mujeres, bebés y niños (WIC), enfrentan límites en las marcas y tipos de fórmula y los minoristas donde pueden comprar esos productos.

Y los padres de bajos ingresos que encuentran fórmula tienen menos probabilidades de poder comprar un poco más.

Los factores socioeconómicos a veces juegan un papel en la capacidad de amamantar. Si una madre tiene que volver al trabajo rápidamente, es menos probable que amamante, explicó la doctora Molly Markowitz, pediatra de la Yale School of Medicine y Fair Haven Community Health Care, en New Haven

“Muchas de nuestras familias no necesariamente tienen trabajos que permitan la licencia por paternidad, por lo que tienen que regresar de inmediato. Tal vez se tomaron un tiempo libre no remunerado o utilizaron el poco tiempo de vacaciones que tenían. Tal vez necesitan el dinero y por eso no pueden tomarse el tiempo libre”, precisó Markowitz.

En un foro estatal reciente sobre la escasez de fórmula, Markowitz les dijo a los legisladores que el problema es una cuestión de justicia racial.

“Esta escasez actual no está afectando a todos por igual. Es mucho más probable que los bebés afroamericanos utilicen fórmula y vivan en hogares con dificultades económicas, lo que, dada la oferta limitada, es muy desafiante”, finalizó la experta.