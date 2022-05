Víctimas latinas del crimen protestan para pedir seguridad y transparencia policial 

- Publicidad -

NEW HAVEN.- A medida que la Junta de Concejales se prepara para votar sobre un nuevo jefe de policía, las víctimas latinas del crimen se reunieron para instar a la Ciudad a elegir un jefe de policía que esté comprometido con el antirracismo, la transparencia y un enfoque de derechos humanos para la seguridad en las escuelas y los barrios.

El jueves pasado, en el City Hall las víctimas del crimen y los activistas anunciaron un nuevo estudio que encuentra que el Departamento de Policía de New Haven no proporciona al público los datos sobre la violencia policial y el sesgo racial.

Otro nuevo estudio encontró que 4 de cada 10 afrolatinos en todo el país no llaman a la policía, porque han tenido experiencias negativas con la policía.

Según el Índice de Transparencia de Datos Policiales, publicado por el Vera Institute for Justice, el 3 de mayo pasado, el Departamento de Policía de New Haven no proporciona ningún sitio web público con datos sobre el uso policial de las armas, el uso policial de la fuerza, las detenciones o las paradas de tráfico.

En dicho Índice de Transparencia, el Departamento de Policía de New Haven obtuvo una puntuación negativa de 21 sobre 100 puntos.

De las 94 ciudades y condados estudiados, New Haven se clasificó peor que 82 localidades, señalaron los defensores.

Participaron en la protesta miembros de las organizaciones Unidad Latina en Acción (ULA), Citywide Youth Coalition y la Jewish Voice for Peace.

El estudio está disponible en la web https://bit.ly/3PNCuVf y en https://www.vera.org/research/police-transparency-index.