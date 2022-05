Extienden período de prueba de escuela chárter

- Publicidad -

NEW HAVEN.- El período de prueba para una escuela chárter de Connecticut se ha extendido por al menos siete meses. Esto ocurre un año después de que el Estado descubriera que la escuela no cumplía con las leyes estatales, y la junta escolar no pudo proporcionar un liderazgo efectivo.

El Accountability Project de CT Public Radio descubrió que la agencia de acreditación de la escuela está investigando el clima y la cultura del centro educativo después de que los ex maestros se quejaran de lo que ellos llaman un ambiente de trabajo tóxico.

El Departamento de Educación del Estado descubrió que la Interdistrict School for Arts and Communication, tambien conocida como ISAAC School, cobró de más a otros distritos que enviaron estudiantes de educación especial a la escuela cuando intentaron duplicar la tarifa por hora.

El Estado también dijo que ISAAC se deshizo indebidamente de equipos informáticos y carecía de la supervisión adecuada de las finanzas escolares por parte de la junta directiva.

En 2020, la ISAAC School recibió 3 millones de dólares en subvenciones federales y estatales, de acuerdo con el informe.

Se suponía que el período de prueba de la ISAAC School terminaría este mes, pero después de que funcionarios estatales visitaron la escuela a mediados de mayo, el período de prueba se extendió por al menos siete meses.

Mientras tanto, la New England Association of Schools and Colleges, también conocida como NEASC, que acredita a la ISAAC School, inició una investigación sobre el clima de la escuela luego de recibir quejas de ex maestros.

Tunisia Meléndez, ex padre de familia y miembro de la junta de la ISAAC School, ha hecho públicos los problemas en la escuela. Presentó una denuncia estatal de derechos humanos contra Nick Spera, director ejecutivo de la escuela y contra el centro educativo, alegando discriminación racial y acoso.

Meléndez dijo que conoce muy bien los problemas de gobierno de la junta directiva de la ISAAC School. Indicó que tuvo problemas desde el momento en que se unió a la junta.

Por su parte, Nancy Rodgers, quien enseñó artes del lenguaje en la ISAAC School durante siete años, comentó que conoce muy bien ese miedo.

También afirmó que se vio obligada a trabajar en lo que llama un “ambiente de trabajo tóxico”.

Dijo que cuando regresó al trabajo después de la cirugía y una licencia médica prolongada, no le dieron adaptaciones y se le pidió que considerara jubilarse temprano.